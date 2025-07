Warriors prepara troca por Giannis Antetokounmpo

O Golden State Warriors estaria preparando uma troca para receber o astro Giannis Antetokounmpo para a próxima temporada da NBA. De acordo com o jornalista Tim Kawakami, o time de San Francisco tenta adquirir o máximo de talento e escolhas de Draft no negócio por Jonathan Kuminga para enviar ao Milwaukee Bucks pelo grego.

Basicamente, o Warriors quer contar com Giannis Antetokounmpo já em 2025/26, mas tem de resolver o que fazer com Kuminga antes. O time vem tendo dificuldades em trocar o agente livre restrito, enquanto busca soluções para contratar o duas vezes MVP.

“Tem uma razão pelo qual o Warriors não quer trocar Kuminga por menos do que tem direito: Assim como todos os outros times, a direção quer levar jogadores de bom nível para dar ao Bucks peças por Giannis Antetokounmpo na troca”, disse Kawakami.

Ex-editor do site The Athletic, o repórter cobre o Warriors há várias temporadas da NBA. Ele acredita que o Bucks ainda não está pronto para abrir mão de Antetokounmpo em uma troca no momento, mas isso deve mudar. Afinal, o time de Milwaukee não está entre os favoritos no Leste e tem vários jogadores que ninguém sabe se vão render.

Para a armação, por exemplo, o Bucks terá nomes como Cole Anthony, Kevin Porter e Ryan Rollins. Hoje, além de Giannis Antetokounmpo, o próximo de melhor nível é o pivô Myles Turner, que recebeu muitas críticas ao longo dos playoffs da NBA por conta de sua defesa. Afinal, o Indiana Pacers foi um dos times que mais sofreram pontos no garrafão nos últimos anos.

Então, a ideia do Warriors seria receber o máximo que puder na troca de Kuminga para ir com tudo para ter o astro Giannis Antetokounmpo. Pode ser ainda na agência livre da NBA, mas a maior chance seria até a trade deadline. Afinal, o grego já disse algumas vezes que quer lutar por um segundo título na liga antes de parar.

“Não quer dizer que o Warriors espere Giannis pedir para deixar o Bucks ou que tenha um sinal de que ele tenha o time como principal destino. Mas a chance existe que Giannis queira sair e indique Golden State”, concluiu o jornalista.

Em algumas entrevistas, Giannis Antetokounmpo deixou escapar que tem o Warriors como um time que gostaria de jogar. No entanto, ele ainda diz que não gostaria de atuar na Califórina por causa das taxas. Apesar de ser em um tom de brincadeira, ele falou sobre isso em uma live recente.

Por enquanto, tudo é um rumor. É a direção do Warriors que quer uma troca pelo astro, mas ao mesmo tempo tem de resolver a questão com a troca de seu próprio ala. A aposta interna é que o time tenha a chance de oferecer ao Bucks um negócio ao longo da campanha. O grande problema, no entanto, é o salário. Afinal, o campeão da NBA de 2021 vai ganhar US$54 milhões em 2025/26 e Golden State teria de acumular vários contratos para dar ao time de Milwaukee.

