Rumores da NBA: A troca histórica de LeBron James

Muito se falou sobre LeBron James deixar o Los Angeles Lakers em troca na agência livre da NBA, mas os rumores deram uma trégua nos últimos dias. O astro está nos últimos anos de sua carreira, enquanto tenta competir por mais um título antes da aposentadoria. A questão é: o Lakers consegue oferecer isso a ele em 2025/26?

O grande problema para LeBron James é que seu contrato é expirante. Até então, ao longo da carreira, ele jamais esteve em tal posição. Caso ele tivesse mais um ano de acordo, a troca seria mais atrativa para os times com interesse. E nem é tanto pela idade, pois sua produção nos playoffs foi muito boa.

Nos mata-matas da NBA contra o Minnesota Timberwolves, LeBron ficou com 25.4 pontos, 9.0 rebotes, 5.6 assistências, 2.0 roubos de bola e 1.8 toco, dois meses antes de todos os rumores começarem. Além disso, acertou 35.7% de três. Então, mais uma vez, o fato de ele estar com 40 anos pouco faz diferença aqui no primeiro momento. Tivesse ele mais um ano de acordo com o Lakers, outras equipes poderiam fazer a aposta de duas temporadas.

Basta ver o que o Los Angeles Clippers está fazendo ali. São sete jogadores com 32 anos ou mais, sendo que o mais jovem da rotação (John Collins) está com 27. Ou seja, para um Dallas Mavericks, que mescla veteranos com o jovem talento de Cooper Flagg, LeBron poderia chegar em uma troca.

O Mavs, aliás, foi o time da NBA que mais durou nos rumores de troca por LeBron James. Inicialmente, eram quatro times, incluindo ainda o Cleveland Cavaliers, New York Knicks, além de Clippers e Mavericks. Depois, o vizinho de Los Angeles deixou de ser falado, enquanto Knicks e Cavs teriam dificuldades em um negócio.

Ou seja, o Mavs era mesmo o grande candidato a ter James em troca para a próxima campanha da NBA. Mas até seria normal, por conta das presenças de Anthony Davis e Kyrie Irving. Afinal, LeBron foi campeão com ambos e fez de tudo para o trio acontecer no Lakers, quando o Brooklyn Nets trocou Irving para Dallas.

É difícil acontecer a troca de LeBron? Sim, especialmente por conta de seu acordo. Claro que a idade conta, mas depois da segunda página. De novo, seus números seguem como de um grande astro da NBA.

No entanto, ela não está descartada. Nem de longe. Por mais que LeBron James jamais tenha saído de um time em troca na NBA, tudo tem a ver com o que as duas partes querem agora. Quais são as mensagens que o Lakers deixa na agência livre? E o ala, o que quis dizer, via agente?

Troca de LeBron acalmaria os ânimos

A diretoria do Lakers está descontente com LeBron James. Não tanto em quadra, pois ele sempre entregou o que precisava. Mas por não querer negociar uma extensão com um desconto ao longo da temporada, ele deixou a decisão para a agência livre, quando optou por manter os US$52.6 milhões para 2025/26. Isso deixou a direção sem a menor vontade de oferecer a extensão oficialmente.

As conversas aconteceram, mas o time entendeu que não poderia contar com a ajuda de LeBron para contratações, seja por troca ou agentes livres. Sem tal espaço na folha salarial, o Lakers apenas não deu a ele uma extensão.

Por mais que exista um sentimento de gratidão entre as partes, a entrevista de Rich Paul, seu agente, deixou um sinal de pressão sobre a diretoria. O clima, que não era bom, piorou muito. Daí, os rumores de troca envolvendo LeBron James apenas cresceram. Não é mais uma questão de que esperar cerca de dois meses para a reapresentação e tudo estará bem.

Não está.

Então, uma troca de LeBron seria o cenário ideal para os três lados: do Lakers, do próximo time e do próprio James. Não é fácil, pois a equipe de Los Angeles teria de receber bons jogadores na volta. Por enquanto, tudo parou. Os rumores apontam que se fosse para acontecer de forma rápida, seria na Summer League. E não foi o que aconteceu. Então, é algo para ficar de olho nas próximas semanas.

Troca histórica

Os rumores apontam que se LeBron James sair mesmo em troca na NBA, será algo histórico. Primeiro, por jamais ter sido negociado na carreira. Depois, entre os dez melhores jogadores de todos os tempos, só Shaquille O’Neal saiu assim nas últimas duas décadas.

Em geral, jogadores de tal nível passam boa parte de suas carreiras no mesmo time. No máximo, dois. Shaq, de novo, é uma exceção. Até aqui, LeBron James já jogou em três franquias.

Aliás, foi um dos motivos pelo qual Rich Paul mandou avisar ao Golden State Warriors que LeBron não queria troca em 2023/24. James não queria, na época, atuar por um quarto time.

E se ficar…

LeBron James está insatisfeito com a diretoria, pois quer disputar o título com o time em 2025/26. Ao mesmo tempo, o Lakers fez três boas contratações na agência livre: Jake LaRavia, Deandre Ayton e Marcus Smart. Pode não ser o bastante, mas em relação ao que perdeu (Dorian Finney-Smith), a equipe melhorou.

E tem, ainda, o fato de Luka Doncic levar um Dallas Mavericks não tão forte assim às finais de 2023/24. Então, pode funcionar com LeBron James ao seu lado.

Claro que o Lakers deixou claro que as prioridades são Doncic e a agência livre de 2027. Ou seja, o time não vai fazer troca de escolha de Draft para agradar LeBron. No entanto, é possível competir mesmo assim.

Em suma, ele pode ficar, mas é algo a ser atualizado aos poucos: até o início da temporada, trade deadline ou a próxima offseason. Por enquanto, é mais uma questão de “quando” do que “se”.

