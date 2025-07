Irmão de Stephen Curry é alvo do Warriors, diz jornalista

De acordo com Antony Slater, da ESPN, o Golden State Warriors está interessado na contratação do irmão de Stephen Curry. Ainda segundo o jornalista, Seth Curry também vê com bons olhos a chance de atuar no time de San Francisco na próxima temporada da NBA. Vale lembrar que o veterano é agente livre.

Continua após a publicidade

“O Warriors quer mais arremessos e outro nome que estou ouvindo com interesse mútuo é Seth Curry. Na verdade, como uma possível opção de arremesso reserva devido ao vínculo familiar”, disse Slater, que também reforçou De’Anthony Melton como um alvo da equipe.

Vale lembrar que o irmão de Stephen Curry já havia sido apontado com alvo do Warriors por Brett Siegel, do site ClutchPoints. Há pouco mais de uma semana, o jornalista revelou alguns armadores a franquia estaria interessada. Dentre eles, indicou Seth Curry.

Continua após a publicidade

“Além de jogadores como Malcolm Brogdon, Trey Lyles e Gary Payton, que já falei como potenciais alvos para o Warriors como agentes livres nesta offseason, dois outros nomes foram mencionados nos primeiros dias da Summer League: Seth Curry e Ben Simmons”, disse Siegel.

Seth Curry defendeu o Charlotte Hornets na última temporada após vir do Dallas Mavericks em 2023/24. Pelo time da Carolina do Norte, ele disputou 68 jogos, sendo 14 como titular. Como resultado, teve médias de 6.5 pontos, 1.7 rebote e 45.6% de aproveitamento nas bolas de três. Aliás, essa foi sua melhor porcentagem da carreira.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Aos 34 anos e agente livre, ele está livre para assinar com o Warriors. Caso feche contrato com a franquia, será primeira vez que atuará no mesmo time que Stephen Curry na NBA. Isso porque o astro defendeu apenas Golden State em sua carreira. Por outro lado, Seth já passou por nove equipes diferentes ao longo dos 11 anos na liga.

A única vez que defenderam o mesmo time foi Charlotte Christian School por duas temporadas. Steph Curry se formou em 2006, enquanto o camisa 30 do Golden State Warriors concluiu em 2008.

Continua após a publicidade

Outros rumores para o Warriors

Além de Seth Curry, há outros nomes que aparecem em rumores para vestir a camisa do Warriors em 2025/26. Os principais são Al Horford e De’Anthony Melton. Ambos são tidos como prováveis reforços para o técnico Steve Kerr. Enquanto isso, como noticiou o Jumper Brasil nesta quinta-feira, Keon Ellis, do Sacramento Kings também seria alvo.

Há também os nomes citados por Siegel, como Malcolm Brogdon, Trey Lyles e até Ben Simmons. No entanto, Golden State ainda não fez nenhum movimento nesta offseason. Isso porque a incerteza sobre o futuro de Jonathan Kuminga “travou” a franquia. Então, há expectativa de que acertos aconteçam após a definição do ala de 22 anos que é agente livre restrito e deseja um salário de US$30 milhões.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA