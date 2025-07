Warriors tem interesse em troca por jogador do Kings

Ainda sem fazer contratação nesta offseason da NBA, o Golden State Warriors estaria interessado em troca por um jogador do Sacramento Kings. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, o time de San Francisco monitora a possível contratação do ala-armador Keon Ellis. Ainda segundo o jornalista, ele foi sondado em um possível acordo por Jonathan Kuminga.

“O Warriors recentemente demonstrou interesse em Keon Ellis, mesmo o Kings tentando o manter fora de negociações de troca envolvendo Jonathan Kuminga. Ele é considerado um dos jogadores 3 and D (que defende e arremessa do perímetro) mais subestimados e torna-se elegível para um novo contrato de longo prazo durante a temporada 2025/26″, disse Sidery.

Agora alvo de troca do Golden State Warriors, o jogador do Kings teve médias de 8.3 pontos, 2.6 rebotes e 1,5 roubo de bola por jogo na última temporada. Além disso, converteu 48.9% dos arremessos de quadra, sendo 43,3% em bolas de três. Ao todo, Ellis disputou 80 jogos, sendo 28 como titular, acumulando 24.4 minutos por partida. Portanto, a última campanha foi a sua mais participativa da carreira, seja em número de jogos ou de minutos em quadra.

Vale lembrar que foi a terceira temporada de Keon Ellis na NBA. O jogador de 25 anos chegou à liga, pelo Kings, em 2022/23 depois de não ser selecionado no Draft. A princípio, com um cordo two-way que foi convertido em um contrato de três nos. Como resultado, Sacramento exerceu sua opção no contrato do jogador no fim de junho. Assim, garantiu mais um ano com o atleta que receberá US$2.3 milhões em salários.

Com o acordo, Ellis se tornará um agente livre irrestrito no final de 2025/26, mas o Kings ainda pode assinar uma extensão de contrato. Apesar disso, o Warriors quer incluí-lo em uma possível troca por Jonathan Kuminga que interessa ao rival da Califórnia. Aliás, de acordo com Matt George, da rede ABC, Sacramento já teria feito uma oferta pelo ala de 22 anos.

“O Sacramento Kings continua aberto a uma possível ida de Malik Monk para o Detroit Pistons. Enquanto isso, a franquia está muito engajada em Jonathan Kuminga em um acordo que não envolveria Monk. Além disso, ouvi dizer que Devin Carter e Dario Saric podem aparecer junto com alguma compensação de Draft para o Warriors”, disse o jornalista no início do mês.

Então, o Warriors teria que negociar a inclusão de Keon Ellis em uma possível acordo por Kuminga. No entanto, o futuro do ala ainda é incerto e estaria “travando” movimentos do time nesta offseason da NBA. Ele já teria estipulado o salário para ficar em San Francisco, mas o valor não agradou à franquia. De acordo com Brett Siegel, do portal ClutchPoints, ele deseja um contrato de US$30 milhões anuais.

Por fim, vale ressaltar, que se Jonathan Kuminga receber os US$30 milhões na extensão com o Warriors, o seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões.

