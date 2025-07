NBA: Jonathan Kuminga quer sair do Warriors, diz jornalista

De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, o ala Jonathan Kuminga quer sair do Golden State Warriors, ou seja, mudar de ares na NBA. Segundo o jornalista, o atleta de 22 anos não pretende renovar o contrato com a equipe de San Francisco. Kuminga, aliás, é agente livre restrito nesta offseason. Golden State, portanto, tem o privilégio de cobrir as ofertas de outros times pelo jogador.

O camisa 00, aliás, deseja receber um contrato na faixa de US$30 milhões anuais. Para Siegel, o Warriors está disposto a oferecer um contrato curto, de no máximo US$20 milhões, para poder negociar Jonathan Kuminga em algum momento. Dessa forma, o Chicago Bulls é apontado como favorito em uma sign-and-trade pelo ala. O jornalista, inclusive, cita o armador Ayo Dosunmu como candidato em uma troca entre as equipes.

“Então, o staff de Kuminga quer um grande acordo na faixa de US$30 milhões anuais. Além disso, o jogador não quer voltar para o Warriors. Golden State, por outro lado, planeja pagar cerca de US$20 milhões para poder negociá-lo, porque não há mercado. O Warriors ainda acredita que uma sign-and-trade com o Bulls pode acontecer. Ayo Dosunmu, por exemplo, é um bom jogador”, afirmou Siegel.

O jornalista Jake Fischer, por sua vez, informou que o Bulls, não o Warriors, é o destino preferido de Kuminga na NBA. O staff do atleta, aliás, esperava mais ímpeto da equipe de Chicago na busca por um acordo. Segundo Fischer, o Phoenix Suns também tem interesse no ala. Porém, o único contrato que a franquia do Arizona teria para ofertar é o de Grayson Allen. Mas, a princípio, Golden State não tem interesse no ala-armador, o que derruba as chances de uma troca.

“O agente de Kuminga e o próprio atleta querem uma troca para o Bulls. No entanto, o ala espera que o time de Chicago demonstre mais interesse. Mas o Bulls tem sua própria negociação complicada na agência livre com Josh Giddey”.

“Depois de concluir a rescisão de Bradley Beal, o Suns entrou em contato com o staff de Kuminga e com o Warriors para mostrar interesse pelo jogador. Mas, para deixar claro, Phoenix não parece ter chance de fazer uma boa oferta para uma troca com Golden State”, contou Fischer.

Por fim, é importante ressaltar, que se Jonathan Kuminga receber os US$30 milhões na extensão com o Warriors, o seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões em salários. Por exemplo, se a troca for mesmo para o Bulls, Golden State poderia receber Dosunmu (US$7,5 milhões) ou Coby White (US$12,9 milhões). Mas, de acordo com Siegel, o time de Chicago não deseja abrir mão do seu cestinha.

