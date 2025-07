Kings tenta fechar troca com Warriors por Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga segue como um dos jogadores mais envolvidos em rumores de troca na NBA e o Sacramento Kings emerge como possível candidato. De acordo com Matt George, da rede ABC, a franquia quer adquirir o jovem ala do Golden State Warriors nesta agência livre. Ainda segundo o jornalista, o time da Califórnia já teria nomes em mente para enviar ao rival do estado.

“O Kings continua aberto a uma possível transferência de Malik Monk para o Detroit Pistons. Enquanto isso, a franquia está muito engajada em Jonathan Kuminga em um acordo que não envolveria Monk. Além disso, ouvi dizer que Devin Carter e Dario Saric podem ser usados junto com alguma compensação de Draft para o Warriors”, disse George.

O jornalista cita Malik Monk pois o Sacramento Kings o vê como uma moeda de troca. Ele seria o primeiro nome usado pela franquia. Mas, o Warriors não teria interesse no veterano. Assim, é possível que ele seja enviado ao Pistons ainda como parte do acordo por Dennis Schroder, que será jogador da equipe em 2025/26.

O problema é que, para conseguir uma troca por Jonathan Kuminga, o Kings precisa abrir espaço no seu teto salarial para absorver o contrato do ala. É aí que entram Carter e Saric, citados pelo insider. Enquanto isso, George rejeitou qualquer chance de Sacramento envolver Keegan Murray no acordo.

“Não considere qualquer rumor sobre Keegan Murray fazer parte de um acordo com Kuminga. Conversa boba. Aliás, o GM do Kings, Scott Perry, não vai se deixar intimidar. Ele já negociou acordos maiores no passado (veja seu trabalho com o New York Knicks). Agora, está fazendo pressão no Warriors, que está em uma situação difícil com Kuminga”, cravou o jornalista.

Vale lembrar que, no fim de junho, a diretoria do Golden State Warriors estendeu a oferta qualificatória de Kuminga. Assim, ele se tornou agente livre restrito. Ou seja, o time de San Francisco pode igualar ofertas para que ele continue no elenco. O movimento feito pela equipe foi para tentar seguir com o jogador ou o usar em uma sign and trade. Ou seja, assinaria um novo contrato e, depois, sairia em troca.

Além disso, se o ala de 22 anos receber US$30 milhões na extensão, seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões em contratos. Neste caso, os nomes de Carter e Saric podem se encaixar e a escolha de Draft seria a “cereja do bolo” para o Warriors não travar a negociação.

Vale citar que Chicago Bulls e Miami Heat também são equipes que estão em rumores de troca por Jonathan Kuminga. Por fim, o mercado da NBA abre para assinaturas e negociações próximo domingo (6).

