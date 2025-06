Jonathan Kuminga: “Nunca tive chance de provar meu jogo no Warriors”

Jonathan Kuminga pode ter feito o último jogo pelo Golden State Warriors na eliminação para o Minnesota Timberwolves. Com 26 pontos, o ala-pivô foi um dos destaques da derrota e mostrou que tem condições de brilhar em playoffs. No entanto, a falta de uma sequência e a relação com o técnico Steve Kerr levaram o jovem à agência livre.

Kuminga será agente livre restrito pelo Warriors. Ou seja, a equipe pode igualar qualquer proposta. No entanto, não deve exercer a opção. Assim, a passagem do ala-pivô em San Francisco deve terminar marcada por altos e baixos e uma certeza: que ele poderia ter feito mais.

“Eu tive momentos aqui e ali. No entanto, nunca tive a chance de provar meu jogo no Warriors”, disse Kuminga ao site The Athletic. “Era cinco jogos sim, dez não. Eu quero um papel de verdade, porque eu sei do que sou capaz. Sei do que posso entregar e o quanto eu trabalho. Sei o quanto amo esse jogo”.

A prova da inconsistência de Kuminga no Warriors foi a última temporada. Ele começou sendo titular, ganhando espaço no ataque comandado por Steve Kerr e sendo cotado como o “próximo Draymond Green”. Porém, uma lesão no tornozelo o deixou fora por 31 jogos. Enquanto isso, Golden State trocou por Jimmy Butler e a rotação mudou por completo.

Desse modo, ao retornar de lesão, Jonathan Kuminga tinha uma nova função no estilo de jogo do Warriors. O ala-pivô passou a ser um reserva com poucos minutos. O técnico de Golden State justificou a decisão dizendo que o jogador precisava melhorar alguns pontos e se adequar para as funções de apoio.

Kuminga, ainda assim, mostrou nos playoffs que ainda tinha condições de ter mais espaço. Após a lesão de Stephen Curry no Jogo 1 das semifinais do Oeste, ele teve uma sequência de 18, 30, 23 e 26 pontos. Desse modo, o bom momento o mostrou do que ele é capaz na NBA.

“As coisas na NBA levam tempo. Entretanto, acho que cheguei em um ponto em que preciso ser minha prioridade, ser um dos caras em que o time confia. Quero ser All-Star, várias vezes”, seguiu Jonathan Kuminga. “Seja no Warriors, em outro lugar, eu quero isso. Quero ver do que sou capaz. Eu sei que tenho qualidade. Porém, nunca tive essa chance de verdade”.

Em meio ao desejo, é provável que Kuminga busque o próximo passo longe do Warriors. A relação com Kerr, além da falta de espaço na rotação não devem permitir que ele tenha os minutos desejados na NBA. Desse modo, o ala-pivô já projeta um futuro na agência livre de 2025.

“Onde quer que eu vá, quero que as pessoas olhem e digam: ‘Ele mereceu. Lutou por isso.’ Quero ser grande. Acho que tenho capacidade de fazer coisas especiais — e não vou desperdiçar isso. A única maneira de chegar lá é focar, todos os dias”, finalizou Jonathan Kuminga.

