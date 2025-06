Draymond Green: “Estraguei tudo com Jordan Poole”

Dois anos depois, o episódio polêmico entre Draymond Green e Jordan Poole segue rendendo assunto. Dessa vez, o ídolo do Golden State Warriors resgatou a situação para lamentar a forma como terminou sua relação com o ala-armador. No The Pivot Podcast, o camisa 23 refletiu sobre o conflito e assumiu que errou com antigo companheiro.

“Cara, eu estraguei tudo com Jordan Poole”, afirmou Green. “Naquele dia, por cinco segundo, eu esqueci onde estava. Foi um episódio que me ensinou muito. Então, tudo que eu sempre conheci, mudou naquele dia”.

A polêmica entre Green e Poole aconteceu em setembro de 2023. Na época, o Golden State Warriors vinha de um título na NBA, onde o ala-armador foi um dos destaques. Porém, uma provocação dele ao veterano terminou com um soco do ala-pivô no rosto do companheiro. Embora os demais jogadores tenham separado e evitado algo pior, o confronto se tornou público por imagens vazadas.

Na época, Draymond Green achou que o time ainda poderia se recuperar. Isso porque, o elenco contava com diversos veteranos e acabava de ser campeão. No entanto, ele e Poole jamais conseguiram repetir a boa relação de antes do ocorrido.

“Quando aquilo aconteceu, eu pensei: ‘Beeza, vamos seguir em frente’. Porém, a gente não conseguiu e eu fiquei: ‘caramba…'”, disse Draymond Green. “Para mim, quando as coisas acontecem, a gente resolve e segue. No entanto, talvez, ele não fosse como eu. Ele não veio de onde eu vim”.

No fim, o episódio afetou consideravelmente o vestiário. Desta forma, para evitar um novo problema, o Warriors precisou tomar um escolha: Draymond Green ou Jordan Poole. De início, por conta da renovação com o ala-armador, parecia que o camisa 23 sairia. Contudo, a franquia decidiu trocar o jovem para o Washington Wizards, enquanto renovou com o quatro vezes campeão da NBA.

Portanto, a partir deste momento, Green afirmou que o episódio com Poole serviu para ele evoluir como pessoa e jogador.

“Com 33, 34 ou 35 anos, ainda estou aprendendo algumas lições. Todo mundo me diz: ‘Você tem dez anos na liga, devia saber melhor das coisas. No entanto, eu ainda estou aprendendo, mesmo com nove anos de NBA nas costas. Então, são essas lições que acabam moldando quem eu sou até hoje”, finalizou Draymond Green.

