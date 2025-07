Warriors deve fechar com dois jogadores na agência livre

De acordo com o jornalista Marc Stein, o Golden State Warriors deve fechar contrato com dois jogadores nesta agência livre da NBA. Ainda segundo o insider, os nomes que vão reforçar o time do técnico Steve Kerr são Al Horford e De’Anthony Melton. Além disso, ele citou a chance de negociações por Bradley Beal, do Phoenix Suns.

“Minha expectativa é que, de uma forma ou de outra, o Warriors tenha Horford e Melton em seu elenco. E a equipe ainda tem interesse em Bradley Beal”, disse Stein durante participação na rádio 95.7 The Game.

O jornalista já havia exposto a aproximação do Warriors com os dois jogadores nesta agência livre. No último sábado, Stein garantiu que times da NBA acreditam que Golden State é “favorito absoluto” para contratar Al Horford e Melton. Da mesma forma, Brett Siegel, do site ClutchPoints, falou sobre o interesse nos veteranos.

“Nos bastidores, o Warriors tem atuado ativamente durante a agência livre, apesar de ainda não ter fechado nenhum novo contrato. Entre os nomes ligados à franquia estão Al Horford e De’Anthony Melton. Embora ele tenha sido ligado a alguns outros times, a expectativa é que o jogador de 39 anos jogue sua 19ª temporada da NBA com Golden State”, disse o jornalista.

Quem também deu indícios de que Al Horford pode chegar ao Golden State Warriors foi Stephen Curry. Principal astro do time, ele elogiou o experiente pivô em conversa com Anthony Slater, do site The Athletic. “Ele é um campeão, um grande jogador. Quando, e se, isso tudo isso acontecer, eu falarei sobre isso”.

Por outro lado, De’Anthony Melton foi jogador do Warriors na última temporada. Ele foi contratado antes do início de 2024/25, mas sofreu grave lesão e disputou apenas seis jogos. Como resultado, a direção conseguiu negociá-lo na trade deadline para o Brooklyn Nets. Portanto, seria o retorno do ala-armador ao time.

Enquanto isso, o Boston Celtics não deve ter mesmo o retorno de Al Horford para a próxima temporada da NBA. O veterano encerrou seu contrato com a franquia ao fim de 2024/25. De acordo com o GM Brad Stevens, o pivô recusou uma extensão e optou por buscar um novo time durante a offseason.

O Warriors já tem mais de US$170 milhões garantido por nove jogadores do elenco. Então, o destino de Jonathan Kuminga na agência livre deve ditar que tipo de ofertas a franquia poderá fazer a Horford e Melton.

Contratar qualquer um desses agentes livres veteranos com a exceção de US$5,7 milhões não deve acontecer até que haja um fim na “novela” Kuminga. Isso porque esse excedente limitaria Golden State ao segundo nível de multas da NBA. Assim, isso poderia abrir caminho para um time rival encontrar uma maneira de oferecer a Kuminga uma proposta com um salário inicial alto demais para o Golden State conseguir igualar sem cortes de gastos.

