Jornalista da NBA aposta que Jonathan Kuminga fica no Warriors

Um dos grandes mistérios da agência livre da NBA gira em torno de Jonathan Kuminga no Golden State Warriors. O ala-pivô está à espera de ofertas, mas a falta de equipes com flexibilidade salarial o deixa com opções limitadas. Os times interessados dependem de um acerto com os californianos para avançarem na transação. E agora? Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, a situação vai se arrastar.

“Falei com algumas pessoas e, a princípio, a expectativa é que isso não se resolva tão cedo. Posso dizer com confiança que a agência livre de Jonathan vai se estender por algum tempo. Creio que seja verdade que o Sacramento Kings quer, bem como é possível que o Miami Heat esteja envolvido. Além disso, há esperanças de que o Chicago Bulls entre na disputa também”, contou o jornalista.

Nos bastidores, já não é segredo para ninguém que Kuminga mira um contrato na faixa dos US$30 milhões por ano. Mas, com o passar do tempo, isso se torna cada vez mais improvável. E, assim, ganha força uma possível permanência no Warriors. Isso pode acontecer pela extensão do contrato ou com o jovem aceitando a oferta qualificatória. Fischer crê que, de uma forma ou outra, seguir em San Francisco é o mais provável.

“Há um cenário realista em que Jonathan fique em Golden State. Eu não descarto isso, certamente. Aliás, talvez, seja o cenário mais provável nesse momento. Nenhum time interessado pode fazer uma proposta, pois não possuem flexibilidade para isso. Ainda assim, Golden State poderia igualar a proposta para mantê-lo. Então, agora, virou um jogo de espera de todos os lados”, resumiu o repórter.

Dominós

O fato de estarmos ainda na primeira semana de agência livre pode trazer surpresas. Afinal, muita coisa pode acontecer. Existe uma série de dominós a caírem antes do começo da próxima temporada. Os próximos movimentos na NBA ainda podem levar Jonathan Kuminga para longe do Warriors. Por isso, Fischer não descarta que a situação dos interessados mude de forma radical em um movimento.

“Nós não sabemos, por enquanto, quais são as peças que precisam se mover para abrir a agência livre de Jonathan. São outros cenários em andamento em Sacramento, Miami e até Chicago, provavelmente. No entanto, dá para dizer que são vários fatores e casos no caminho dele conseguir o contrato que quer. Ou seja, algo de US$30 milhões anuais para cima”, afirmou o jornalista.

Não dá para ter certezas sobre o que ainda pode acontecer com quase três meses para o fim da offseason. Por isso, Fischer ainda vê um cenário sem desespero. “As atualizações que recebo é que não há atualização. Até existe interesse, mas todos estão em modo de espera. E, acima de tudo, acho que estão muito confortáveis nesse momento esperando o que vai acontecer. Ninguém tem pressa”, concluiu.

Novo interessado

Um dos detalhes que sinalizam para a permanência de Kuminga é a pedida do Warriors em uma sign-and-trade. A franquia quer um jovem talento e uma escolha de primeira rodada de draft para liberar o ala-pivô. Isso atrapalha a situação porque, no momento, quase ninguém pode contratá-lo sem o intermédio de Golden State.

Mas há uma boa notícia: um novo interessado entrou na parada pelo jogador. Segundo Anthony Slater, do site The Athletic, o Washington Wizards mostrou interesse no reforço. “A ideia de que Jonathan pode se encaixar na reconstrução de Washington ganhou força nas últimas 24 horas”, resumiu o jornalista.

