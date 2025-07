Proposta de contrato do Nets a Cam Thomas é conhecida

Brooklyn Nets e Cam Thomas vivem uma “novela” sobre um novo contrato. O jogador é agente livre restrito. Ou seja, a equipe pode igualar qualquer oferta pelo ala-armador. No entanto, a franquia não está de acordo com o valor que ele quer receber para assinar um novo acordo. Até então, não havia sido revelado a oferta do Nets, mas o jornalista Jake Fischer informou, nesta quinta-feira (24), que a proposta foi de US$14 milhões.

Portanto, o valor de contrato que o Nets propôs para Cam Thomas é abaixo do que o jogador queria. Isso porque, de acordo com Brian Lewis, do New York Post, ele quer receber certa de US$30 milhões anuais, sendo US$120 milhões por quatro anos. Entretanto, Brooklyn teria oferecido US$28 milhões por duas temporadas.

O jornalista ainda informou ainda que o atleta de 23 anos quer ter um acordo semelhante ao de outros três jogadores: Immanuel Quickley, RJ Barrett e Tyler Herro. O camisa 24 do Brooklyn Nets, aliás, se coloca no mesmo patamar do trio. O armador do Toronto Raptors, por exemplo, vai receber US$32,5 milhões em 2025/26. Já o camisa 9 canadense terá um salário de US$27,7 milhões na próxima temporada. Já o atleta do Heat vai embolsar US$31 milhões.

Vale lembrar que Jake Fischer já havia alertado para o problema de contrato entre Thomas e o Nets. Então, para o jornalista, uma troca pode resolver os problemas da franquia antes do início da próxima campanha. Até aqui, time e jogador não entraram em acordo pela extensão, até porque não estariam conversando.

Então, para Thomas sair em troca, teria de ser em sign and trade. Ou seja, assina um novo acordo com o Nets e, depois, vai para outro lugar. Segundo rumores, o jogador poderia virar reforço em alguns times. Entre eles, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies e Chicago Bulls.

Apesar do impasse, na última semana, Cam Thomas afirmou que quer ficar no time de Nova York. Em entrevista ao canal WTKR News 3, o jogador possui laços com a franquia. Afinal, ele foi escolhido por Brooklyn no Draft de 2021 da NBA (pick 27). Portanto, ele disputou as últimas quatro temporadas pela equipe.

“Com toda a certeza quero continuar no Nets. Aqui é o meu lar. Fui escolhido pela equipe e criei laços com muitas pessoas da franquia. Então, eu realmente amo estar lá. Mas, ao mesmo tempo, você precisa fazer o que é melhor para você nos negócios. Então, vou lidar com isso com cautela, mas quero continuar porque amo Brooklyn”, disse Thomas.

