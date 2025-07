Jornalista crê em rescisão de contrato entre Bulls e Nikola Vucevic

Não é de hoje que o Chicago Bulls tenta negociar o contrato de Nikola Vucevic. Mas, por vários motivos, os esforços para buscar uma troca pelo pivô não avançaram. Ele passou a ter um vínculo expirante agora e, ainda assim, o time não teve novidades nas últimas semanas. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, tudo indica que a única opção viável vai ser o fim amigável do acordo.

“Eu não vejo uma troca para Nikola, pois não existe mercado para isso. Estamos falando há meses sobre isso, desde a última trade deadline. E nada mudou desde fevereiro. Por isso, nessa, acho que o caminho mais provável é uma rescisão. A minha aposta é que a chance de ser dispensado hoje é bem maior do que acharem algum interessado em adquiri-lo”, informou o jornalista.

O Bulls vive um processo de reformulação em seu elenco e, com isso, vários veteranos foram embora. DeMar DeRozan e Zach LaVine, por exemplo, já saíram. Vucevic é o remanescente do “núcleo antigo” no elenco. Houve momentos em que as ofertas pelo pivô não agradaram e, agora, nem interessados parecem existir mais. Fischer crê que ele inicia a próxima temporada em Chicago, mas não fica até o fim da campanha.

“Dependendo de como a temporada andar e algumas das lesões que podem acontecer, acho que esse cenário até pode mudar. Ou seja, por mais que seja dura, a situação é fluida. No entanto, em condições normais, eu não consigo ver uma troca no horizonte. Provavelmente, o caminho é que fechem uma rescisão durante a próxima campanha”, previu o repórter.

Não vai rolar…

Antes da trade deadline, o Golden State Warriors foi apontado como um interessado no contrato de Nikola Vucevic no Bulls. O montenegrino teria o perfil que a franquia buscava em um pivô. Mas, como vimos, essa especulação esfriou muito desde então. Fischer crê que o fato da conversa perder tração coloca dúvidas sobre a disposição em fazer o negócio pelos lados de San Francisco.

“Há interesse dos representantes de Jonathan Kuminga, a princípio, em colocá-lo em Chicago. Mas Golden State não se interessa por nada que possam oferecer. Houve uma especulação de que Nikola seria o atleta para ser enviado em uma sign-and-trade, pois haveria um interesse ali. A verdade, no entanto, é que não acho que queiram. Esse não vai ser o caminho”, explicou o jornalista.

Isso não quer dizer que o Bulls não tenha chance de adquirir Kuminga. Mas Fischer crê que o negócio avançaria se fosse outro jogador especulado no lugar de Vucevic. “Acho que Chicago teria possibilidade de adquirir Jonathan se Lonzo Ball ainda estivesse no elenco. O armador, sim, é um atleta de que Golden State gosta”, revelou. Ball foi negociado com o Cleveland Cavaliers no início da offseason.

Outra troca

Se o Bulls não vai conseguir se livrar do contrato de Nikola Vucevic, outras negociações parecem mais viáveis. Os rumores cresceram, por exemplo, sobre a possível troca do armador Ayo Dosunmu. O time de Illinois tem um “inchaço” na posição caso feche a renovação com o agente livre restrito Josh Giddey. Fischer confirma que, de fato, Dosunmu está disponível mesmo.

“Eu acho que o nome de Ayo está envolvido em conversas de troca nesse momento. É o que se ouve nos bastidores. Mas nada que esteja em vias de acontecer ou avançado”, resumiu Fischer.

