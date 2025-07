Kevin Love pode ter Lakers ou Knicks como destino

De acordo com o jornalista Jake Fischer, Kevin Love quer jogar em times como Los Angeles Lakers ou New York Knicks na próxima temporada da NBA. Isso porque o veterano teria interesse em atuar em cidades de “glamour”. O ala-pivô foi envolvido na troca tripla que levou Norman Powell ao Miami Heat, mas não deve ficar no Utah Jazz.

“No caso de Kevin Love, pelo que entendi, ele só quer estar nos grandes mercados de glamour da NBA. Acho que seu destino seria algo como ir para Knicks ou Lakers. Então, vamos ver se isso pode se concretizar para ele”, disse Fischer.

Por enquanto, ele ainda está sob contrato de um ano e US$4 milhões com o Utah Jazz , após a troca tripla com Heat e Los Angeles Clippers. O, no início da agência livre, envolveu quatro jogadores e uma escolha de Draft. Assim, Norman Powell se tornou jogador do Heat, enquanto John Collins foi para Los Angeles. O Jazz, por sua vez, recebeu os veteranos Kevin Love, Kyle Anderson e uma pick de segunda rodada vinda do Clippers.

Vale lembrar que Jake Fischer já havia apontado uma possível saída de Kevin Love de Utah. No início de julho, o jornalista publicou que o jogador de 36 anos era “forte candidato a um buyout“. Ou seja, rescindir contrato com o Jazz para poder assinar com outro time. Afinal, a equipe de Salt Lake City busca preencher seu elenco com jovens jogadores, o que vai na contramão do que busca o veterano após 17 anos na NBA.

Agora possível alvo de Los Angeles Lakers e Knicks, Kevin Love defendeu o Heat nas últimas três temporadas. Ele chegou ao time da Flórida após nove anos com o Cleveland Cavaliers. Neste período em Miami, disputou 99 jogos, sendo 31 como titular. Como resultado, teve médias de 7.8 pontos, 5.6 rebotes e 33.5% nas bolas de três.

Enquanto isso, Em 2024/25, seu papel no Heat diminuiu e teve menos minutos em quadra. Com 10.1 por partida, disputou apenas 23 jogos e obteve médias de 5.3 pontos, 4.1 rebotes e 35.8% em arremessos do perímetro. Apesar de ser visto como um jogador que pode contribuir em playoffs, dada sua experiência e um título pelo Cavs em 2017, o Heat não passou do play-in nos últimos anos. Assim, se juntar a mercados mais badalados e com times que devem estar na pós-temporada seria o grande trunfo de Love para a próxima campanha.

O New York Knicks, a equipe ainda espaço para adicionar outro veterano ao seu elenco com um contrato mínimo. Isso porque Guerschon Yabusele recebeu um pouco menos do que a exceção de US$5.7 milhões que a franquia possuía. Por outro lado, Fischer sugeriu que sua chegada ao Lakers faria sentido e se encaixaria com o atual elenco angelino. Além disso, ele se reencontraria com LeBron James, ex-companheiro no Cavaliers, onde faturaram um título juntos.

