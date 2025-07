Kings tem acordo para troca de DeMar DeRozan

O impasse entre Golden State Warriors e Jonathan Kuminga está impactando a busca da franquia por reforços. No entanto, a situação do jovem ala não deve interferir apenas no futuro do time de San Francisco. Isso porque, de acordo com Allen Stiles, da rádio Sactown Sports, se o Sacramento Kings acertar com o jogador, DeMar DeRozan pode sair em troca.

O Kings é uma das equipes interessadas em ter o jogador de 22 anos na próxima temporada. Aliás, a franquia já teria feito uma oferta ao Warriors, mas que foi recusada. Entretanto, a informação do jornalista não é sobre uma troca direta entre DeMar DeRozan e Kuminga. Ou seja, para ter o atleta, Sacramento teria que ofertar um novo “pacote” e, ao conseguir o acordo, negociaria o veterano em sequência para outro time.

“Acredito que haja um acordo entre DeRozan e o Kings. É o que acredito que vai acontecer se Jonathan Kuminga for adquirido por Sacramento. Então, um possível destino para DeRozan é o Miami Heat, que poderia oferecer Terry Rozier e duas escolhas de segunda rodada, ajudando os Kings a liquidar o salário”, disse Stiles.

Portanto, se fechar a troca com o Warriors por Kuminga, o Sacramento Kings pode enxergar o jovem como um substituto para DeMar DeRozan. Afinal, o ele vai completar 36 anos e, desde que chegou à equipe, não conseguiu levá-la a bons resultados.

O rumor envolvendo DeRozan e o Heat não vem de hoje. Brett Siegel, do ClutchPoints, já havia informado um possível interesse de Miami no ala. Inclusive, o jornalista relembrou sondagens de troca desde que ele defendia o Toronto Raptors.

“Há anos, o Heat é apontado como destino ideal para DeRozan na NBA e isso deve voltar a ganhar força. Outro que pode se interessar no astro é o Boston Celtics, uma vez que a equipe perdeu Jayson Tatum por uma ruptura no tendão de Aquiles”, disse Siegel.

Por outro lado, vale lembrar que Brett Siegel também informou que o Kings ofereceu ao Warriors Devon Carter, Dario Saric e uma escolha de primeira rodada de Draft em troca por Kuminga. No entanto, a oferta foi recusada. Além disso, o jornalista disse que há dois nomes do Kings que interessam ao Golden State Warriors. São eles: Keegan Murray e Keon Ellis. Por outro lado, Sacramento faz jogo duro.

Enquanto isso, o grande impasse entre Jonathan Kuminga e o Warriors é o valor salarial. O jogador é agente livre restrito. Ou seja, a franquia pode igualar qualquer oferta por ele. Entretanto, o atleta de 22 anos quer ganhar cerca de US$30 milhões por ano. Enquanto isso, Golden State não está disposto a pagar mais que US$20 milhões, ainda segundo Siegel.

Por fim, DeMar DeRozan assinou um contrato de três anos com o Kings por US$73.5 milhões. Ou seja, ainda restam duas temporadas do seu atual vínculo. Ele teve apenas uma campanha com o time. Em 2024/25, foram 77 jogos, sendo todos como titular. Como resultado, teve médias de 22.2 pontos, 3.9 rebotes e 4.4 assistências. Além disso, acertou 47.7% dos arremessos de quadra.

