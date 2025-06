DeMar DeRozan seria alvo de troca no Heat

O Miami Heat está mais uma vez de olho em uma troca por DeMar DeRozan. O time da Flórida é ligado ao astro do Sacramento Kings desde os tempos de Toronto Raptors. Sem sucesso em tratativas passadas, desse modo, a equipe deve explorar mais uma vez o mercado para tentar contratar o astro veterano, de acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints.

“Há anos, o Heat é apontado como destino ideal para DeRozan na NBA e isso deve voltar a ganhar força. Outro que pode se interessar no astro é o Boston Celtics, uma vez que a equipe perdeu Jayson Tatum por uma ruptura no tendão de Aquiles”, disse Siegel.

O interesse de Heat e Celtics em DeRozan acompanham a situação do veterano no Kings. Após a primeira temporada em Sacramento, jogador e franquia estudam uma separação. Isso porque, a equipe não atingiu a campanha esperada pelo ala, enquanto também projeta uma reconstrução após a queda no play-in.

Publicidade

Os rumores de troca em relação a DeRozan aumentaram ainda mais com a contratação do GM Scotty Perry. O novo dirigente do Kings deseja realizar grandes mudanças para a próxima temporada. De acordo com Jake Fischer, do The Stein Line, a saída do ala veterano seria uma das prioridades.

“O foco na capital da Califórnia agora se volta para o tipo de negociação que podemos ver no novo regime do Kings. Afinal, não faltaram rumores, desde a contratação de Scott Perry como gerente-geral, de que Sacramento deve avaliar o mercado de trocas pelo veterano DeMar DeRozan”, afirmou o jornalista.

Publicidade

Leia mais!

DeMar DeRozan assinou um contrato de três anos com o Kings por US$ 73.5 milhões. Aos 35 anos e com duas campanhas restantes no acordo, ele ainda é visto como um astro capaz de produzir e com baixo salário. Assim, é provável que diversas equipes apostem uma troca pelo ala na offseason.

Para o Heat, por fim, tentar a troca por DeMar DeRozan pode representar um bom reforço ao elenco. A franquia da Flórida caiu na primeira rodada dos playoffs e busca reforçar o elenco de olho em um resultado melhor em 2024/25. Com a dupla Tyler Herro e Bam Adebayo, o ala veterano ampliaria o poder ofensivo da equipe, mesmo em reta final de carreira.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA