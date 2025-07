Warriors rejeita oferta de troca por Jonathan Kuminga

Enquanto o futuro de Jonathan Kuminga segue incerto com o Golden State Warriors, Brett Siegel, do site ClutchPoints, deu atualizações sobre a “novela” do ala, incluindo a recusa da franquia por uma oferta de troca do Sacramento Kings. De acordo com o jornalista, ele não quer ficar no time de San Francisco. Além disso, Siegel revelou que a equipe disse não a uma oferta do rival da Califórnia.

Em notícia publicada na quinta-feira (24), o insider contou que o Kings ofereceu ao Warriors Devon Carter, Dario Saric e uma escolha de primeira rodada de Draft em troca por Jonathan Kuminga. No entanto, a oferta foi prontamente recusada.

“O Kings sinalizou que está disposto a abrir mão de talentos como Devin Carter, Dario Saric e uma escolha de primeira rodada protegida para o ala do Warriors. Esta é uma proposta que o Golden State não considerou e recusou na hora. Malik Monk é outro nome que surgiu em negociações de troca com Sacramento nesta offseason. Mas, seu contrato não interessa ao Warriors”, escreveu Siegel.

Além disso, o jornalista informou que há dois nomes do Kings que interessam ao Golden State Warriors em troca. São eles: Keegan Murray e Keon Ellis. Por outro lado, Sacramento faz jogo duro.

“Keegan Murray e Keon Ellis são dois jogadores que o Warriors gostariam de contratar em uma possível troca com seu rivais da divisão. Mas, o Kings não deu nenhuma indício de que vai se desfazer de um deles. Sobretudo, considerando a ideia de que Kuminga quer sair de San Francisco”, acrescentou.

Outro fator crucial para um acordo entre Sacramento Kings e Warriors é que a franquia tem teto salarial no primeiro nível de multas com cerca de US$ 7 milhões de margem. Portanto, se Sacramento acertar com Kuminga em troca com um contrato de pelo menos US$ 25 milhões por ano, precisaria encontrar uma maneira de cortar pelo menos US$18 milhões em salário. Então, com esse cálculo que Monk se torna um nome viável.

Vale lembrar que o grande impasse entre Kuminga e o Warriors é o valor salarial. O jogador é agente livre restrito. Ou seja, a franquia pode igualar qualquer oferta por ele. Entretanto, o atleta de 22 anos quer ganhar cerca de US$30 milhões por temporada. Enquanto isso, Golden State não está disposto a pagar mais que US$20 milhões, ainda segundo Siegel.

Então, as informações indicam que o Warriors pode negociar caso o Kings envolva Keon Ellis ou Keegan Murray em uma troca. Evan Sidery, da revista Forbes, já havia revelado o desejo de Golden State por Ellis. Mas, ele parece fazer parte dos planos de Sacramento. Afinal, a franquia exerceu sua opção no contrato do jogador no fim de junho. Assim, garantiu mais um ano com o atleta que receberá US$2.3 milhões em salários.

Por fim, vale ressaltar, que se Jonathan Kuminga receber os US$30 milhões na extensão com o Warriors, o seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões.

