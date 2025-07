NBA: Fãs reagem após pedido de Jonathan Kuminga no Warriors

De acordo com Brett Siegel, do portal ClutchPoints, Jonathan Kuminga quer sair do Golden State Warriors e buscar uma nova equipe na NBA. O ala deseja receber um contrato na faixa de US$30 milhões anuais. O time de San Francisco está disposto a oferecer um contrato curto, de no máximo US$20 milhões para poder negociá-lo no futuro. Então, após o pedido para deixar a franquia e o valor que quer receber, fãs comentaram sobre a posição do jogador.

“Então, o staff de Kuminga quer um grande acordo na faixa de US$30 milhões anuais. Além disso, o jogador não quer voltar para o Warriors. Golden State, por outro lado, planeja pagar cerca de US$20 milhões para poder negociá-lo, porque não há mercado. O Warriors ainda acredita que uma sign and trade com o Chicago Bulls pode acontecer. Ayo Dosunmu, por exemplo, é um bom jogador”, afirmou o jornalista.

Após a informação de Siegel, fãs da NBA se manifestaram sobre a “novela” Jonathan Kuminga com o Warriors. O site Fadeaway World destacou algumas falas (veja abaixo). A decisão não agradou aos torcedores, que ficaram em dúvida se ele merece os US$30 milhões que deseja. Alguns acreditam que ele era um jogador de nível titular que merece o contrato, enquanto outros pensam que ele não está em posição de fazer exigências.

A situação de Kuminga, aliás, praticamente “paralisou” a agência livre do Golden State Warriors. O jogador de 22 anos estaria exigindo mais do que a franquia está disposta a pagar. Como resultado, a equipe, até agora, não fez movimentos na agência livre da NBA. Enquanto isso, o Chicago Bulls segue sendo o favorito a ter o atleta em 2025/26.

Por fim, é importante ressaltar, que se Jonathan Kuminga receber os US$30 milhões na extensão com o Warriors, o seu próximo time na NBA só pode enviar, no máximo, US$15 milhões em salários. Por exemplo, se a troca for mesmo para o Chicago Bulls, Golden State poderia receber Ayo Dosunmu (US$7,5 milhões) ou Coby White (US$12,9 milhões). Mas, de acordo com Siegel, o time de Illinois não deseja abrir mão do seu cestinha.

Jonathan Kuminga teve médias de 15.3 pontos, 4.6 rebotes e 2.2 assistências. Além disso, acertou 45.4% dos arremessos de quadra, sendo 30,5% de três pontos em 2024/25.

Agora, confira alguns comentários de fãs da NBA sobre a situação de Jonathan Kuminga:

“Algum time está realmente oferecendo a Kuminga algo próximo a US$30 milhões? Parece muito caro.”

“Odeio dizer isso, mas ele vale US$30 milhões agora?”

“Eu brinco sobre Kuminga, mas ele não consegue acreditar que o valor dele seja de mais de 30 milhões por temporada, sem ter nenhum prêmio, vitórias marcantes ou produção ao longo da temporada para justificar isso. Jogadores com o currículo/habilidade dele conseguiram esse valor antes do CBA. Não agora.”

“Ninguém está pagando US$30 milhões ao Kuminga. Ele tem sorte se receber US$20 milhões. Talvez um contrato de anos anos por US$40 milhões seja justo.”

“Não sabe arremessar de três, não joga na defesa e 12 pontos por jogo. O que está pensando?”

