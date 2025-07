Kristaps Porzingis: “Pensei que minha troca seria para o Spurs”

O pivô Kristaps Porzingis imaginava que sairia do Boston Celtics em troca ao fim da última temporada, mas ele imaginava que seria para o San Antonio Spurs. O time de Massachusetts teria de se mexer na agência livre, então esperava-se que o letão fosse um dos principais candidatos. No entanto, o negócio acabou sendo com o Atlanta Hawks.

Kristaps Porzingis deu uma entrevista ao site Basket News e falou sobre a surpresa de como foi a negociação, que envolveu ainda o Brooklyn Nets.

“Quando a temporada acabou, eu conversei com o meu agente e a gente meio que esperava que um ou mais de nós fosse sair em troca“, disse Porzingis. “Por um tempo, eu pensei que iria para o Spurs, mas aí veio Atlanta e foi uma boa surpresa. Mas eu não tinha controle algum sobre isso”.

De fato, o Celtics fez duas negociações. Mandou Jrue Holiday para o Portland Trail Blazers, enquanto recebeu Anfernee Simons. Então, enviou Porzingis para o Hawks e, com a troca, recebeu Georges Niang, vindo do Nets.

Tudo aconteceu porque o Celtics precisava ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA. Ao mesmo tempo, o time perdeu Jayson Tatum para o resto da próxima campanha. Então, a troca de Porzingis era um dos passos que a direção precisava dar.

All-Star da NBA em 2018, Kristaps Porzingis sabia que uma troca para o Spurs poderia dar a ele menos tempo de quadra. Então, com a ida para o Hawks, ele pode atuar em várias formações, seja como pivô ou ala-pivô, ao lado de Onyeka Okongwu. Especula-se, ainda, que Okongwu e o letão terão a chance de jogar ao mesmo tempo com Jalen Johnson.

Perto de completar 30 anos, Kristaps Porzingis teve problemas em seu último ano no Celtics. Ele revelou, no entanto, que está bem melhor e não sente mais nada. A partir do fim de agosto, ele vai disputar o EuroBasket pela Letônia e garante estar pronto para o desafio.

“Me sinto ótimo, para ser sincero. Eu tive tempo para descansar depois da temporada. Tinha algo me atrapalhando durante os playoffs. Eu sentia que estava tonto, cansado, então cheguei a pensar que fosse desmaiar. Não estava bem. Então, em junho, eu deixei minha carga de exercícios diminuir. Tudo aquilo foi embora. Eu não senti mais aquilo nunca mais. Estou bem e pronto para representar a minha seleção. Muito feliz”, concluiu Kristaps Porzingis.

O Hawks será o quinto time na carreira do jogador. Antes, ele passou por New York Knicks, Dallas Mavericks e Washington Wizards, além do Celtics. Na última campanha, ele fez médias de 19.5 pontos, 6.8 rebotes, 1.5 toco e acertou 41.2% dos arremessos de três.

