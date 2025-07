Chris Paul pode adiar aposentadoria da NBA

No início de julho, Chris Paul revelou à jornalista Jemele Hill, da revista The Atlantic, que sua aposentadoria viria após a temporada 2025/26 da NBA. No entanto, quase um mês após a declaração, o veterano deixou seu futuro em aberto. Isso porque, em entrevista para Malika Andrews, da ESPN, na segunda-feira (28), ele não descartou continuar em atividade após fechar com o Los Angeles Clippers.

Continua após a publicidade

O jogador de 40 anos acertou seu retorno ao Clippers em um contrato de um ano e US$3.2 milhões na última semana. Então, foi apresentado de forma oficial na segunda-feira, quando conversou com Andrews. Ao ser questionado sobre sua aposentadoria da NBA, Chris Paul deixou o futuro em aberto.

“Não sei (se será a última temporada). Acho que, ao longo deste ano, em algum momento, vou acabar descobrindo por mim mesmo. Acho que, mais do que tudo, vou querer aproveitar essa temporada. Então, não considero como algo garantido. Eu queria voltar para minha família e ter essa oportunidade em Los Angeles não era algo certo antes”, respondeu.

Continua após a publicidade

Estar perto de sua família era um dos pontos cruciais para seu futuro após deixar o San Antonio Spurs. Ele indicou que poderia voltar ao Los Angeles Clippers por conta do desejo de viver com esposa e filhos, que ainda moram na cidade. Então, fechar com a franquia era sua prioridade. Agora, até aposentadoria deixou de ser certa.

Leia mais!

Oito anos depois de jogar pela última vez pela equipe, Chris Paul foi apresentado para quase mil torcedores que estiveram no ginásio do Clippers. Então, ele voltou a destacar a importância da família na decisão e garantiu ser uma “decisão fácil” acertar um acordo com o time de Los Angeles. Além disso, ele projetou sua 21ª temporada na NBA ao lado de outras estrelas.

Continua após a publicidade

“Estou muito animado com as mudanças que o time fez nesta offseason. A chegada de Bradley Beal, Brook Lopez e todos os jovens do elenco. Conversei com James Harden e com Kawhi Leonard e estou ainda mais animado com o que acho que temos a chance de fazer”, disse Paul.

Pelo Spurs, ele disputou todas as 82 partidas pela segunda vez na carreira. Como resultado, teve médias de 8.8 pontos, 7.4 assistências, 3,6 rebotes e 1,3 roubo de bola. Enquanto isso, converteu 42,7% dos arremessos de quadra, sendo 37,7% em bolas de três. Assim, ele pretendia ter mais uma campanha como titular na liga. No entanto, com um time recheado de armadores como o Clippers, sua função pode mudar. Mesmo assim, ele disse estar aberto a cumprir qualquer papel, algo que pode contribuir para adiar sua aposentadoria.

Continua após a publicidade

“Meu papel neste time com certeza será diferente do que foi nos últimos 20 anos na NBA. Mas aparecendo todos os dias, se eu puder mostrar meu trabalho, ficarei animado. Vou tentar melhorar e sorrir um pouco mais este ano. Sou grato ao Clippers. Vou estar presente todas as noites, seja qual for a ocasião. Então, quero garantir que estarei presente para o time”, completou o camisa 3.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA