Boletim de rumores e trocas da NBA (28/07/2025)

Bem-vindo à edição de 28 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Continua após a publicidade

Jazz planeja extensão de contrato com Walker Kessler

Houve um tempo em que se acreditou que Walker Kessler estava disponível para troca no Utah Jazz. Mas as coisas mudaram muito desde então. O jovem pivô agora não só se tornou um dos mais “intocáveis” do elenco, mas também nem deve ser agente livre na próxima offseason. Um dirigente da franquia revelou a Keith Smith, do site Spotrac, que o time planeja a extensão prévia do contrato do titular.

“Nós adoraríamos chegar a um acordo com Walker. E temos bastante flexibilidade para isso, pois Lauri Markkanen é o nosso único veterano com vínculo de longo prazo. Vamos lhe dar o mesmo tratamento porque ele é o próximo jogador do elenco que gostaríamos de garantir em longo prazo. É algo que queremos pensando em nosso presente e futuro na NBA”, afirmou o executivo, em condição de anonimato.

Continua após a publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Quatro equipes “ameaçam” Warriors por Gary Payton II

O Golden State Warriors começou a offseason com a impressão de que não manteria Gary Payton II, mas essa história mudou. Depois de quase um mês de agência livre, ele segue no mercado e a franquia tem interesse na renovação de contrato. A disputa, no entanto, não é fácil. De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, quatro rivais também querem o defensor.

O repórter apurou que o ala-armador está na pauta de Los Angeles Lakers, Miami Heat, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Assim como o time californiano, nenhum deles ofereceria mais do que o salário mínimo para veterano ao atleta. Payton fez 62 jogos pelo Warriors na última temporada, com médias de 6,5 pontos e 3,0 rebotes.

Continua após a publicidade

Robert Williams segue na pauta do Lakers como reforço

Não é de hoje que o Lakers procura uma troca por pivôs no mercado. E os nomes dos alvos, aliás, não mudaram desde o início da offseason. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, o foco dos esforços dos angelinos seria Robert Williams. Mas não se sabe qual é o interesse do Portland Trail Blazers em um negócio no momento.

Williams, como citado, não é a única opção procurada e estudada pelo Lakers para a posição. Siegel informou que o New Orleans Pelicans, por exemplo, já rejeitou de imediato um contato da equipe da Califórnia por Yves Missi. O Suns, enquanto isso, deu uma sinalização positiva sobre Nick Richards.

Continua após a publicidade

Hawks trabalha para extensão prévia com Dyson Daniels

Dyson Daniels chegou ao Atlanta Hawks e teve a melhor temporada da carreira na NBA. Ele se revelou, para começar, um encaixe ideal no perímetro para Trae Young. Mais do que isso, foi eleito jogador que mais evoluiu na liga e finalista ao prêmio de defensor do ano. O ala-armador vai ser elegível a uma extensão de contrato nessa offseason e a equipe vai trabalhar por um acordo prévio.

“Eu acho que vamos conseguir fechar um novo contrato com Dyson antes do início da temporada. Afinal, os dois lados querem isso. Ele foi um encaixe perfeito com Trae porque os seus jogos são complementares demais. Ele está feliz e, certamente, nós estamos felizes com essa parceria”, contou um dirigente da franquia a Keith Smith, do site Spotrac.

Continua após a publicidade

Daniels, de 22 anos, passou duas temporadas no Pelicans antes de chegar ao Hawks. Ele disputou 76 jogos da campanha passada, registrando médias de 14,1 pontos, 5,9 rebotes, 4,4 assistências e 3,0 roubos de bola.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– David Jones-Garcia, para começar, mostrou na prática que prioriza jogar na NBA. O ala recusou proposta de três anos dos gregos do Olympiacos para assinar contrato two-way com o San Antonio Spurs.

Continua após a publicidade

– O ala-armador Lonnie Walker IV, por sua vez, está de volta ao basquete da Europa após um breve retorno à NBA. Ele fechou com o Maccabi Tel Aviv até 2028, mas o seu vínculo em Israel prevê a liberação automática para ofertas da NBA.

– Enquanto isso, TyTy Washington assinou contrato de um ano com o Los Angeles Clippers. O novo vínculo do jovem armador, que disputou 58 jogos nas últimas três temporadas, não deve ser garantido de forma integral.

Continua após a publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 28/07, você lembra de Adam Sanogo? Pois o ex-ala-pivô do Chicago Bulls é o novo reforço do Trapani Sharks (Itália) até junho de 2026.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA