Após críticas, GM do Rockets explica troca de Cam Whitmore

A troca de Cam Whitmore não foi um movimento inesperado no Houston Rockets, mas, ainda assim, causou estranhamento. O GM Rafael Stone recebeu críticas de analistas e torcedores por causa do baixo valor de retorno na negociação. O Washington Wizards, afinal, cedeu só duas escolhas de segunda rodada de draft para levar o jovem talento. Apesar de entender a reação, o executivo não se arrepende da transação.

“Eu acho que Cam é um garoto de imenso talento e, mais do que isso, um jovem de boa índole. Mas o fato é que não somos mais um time em reconstrução. Não somos o lugar ideal para esse tipo de desenvolvimento. Por isso, quisemos lhe dar uma oportunidade de avançar na carreira. Tornar-se o jogador que não só o próprio Cam, mas a gente também crê que ele pode ser”, justificou o dirigente texano.

O Rockets recebeu contatos de várias franquias assim que a notícia de que Whitmore estava disponível ganhou tração. É possível que chegaram ofertas superiores ao que o Wizards cedeu, embora não haja confirmação. Mas a localização foi um trunfo decisivo para que o ala desembarcasse em Washington. Ele nasceu no estado de Maryland, vizinho direto da capital dos EUA.

“O fato de Cam ser de Maryland, certamente, pesou em nossa decisão. A nossa intenção foi colocá-lo em uma boa condição: pertinho da sua terra natal e em um time onde vai jogar. Ele vai poder aprender com os seus erros de uma forma que não podemos mais permitir. A equipe em que ele chegou e a atual viraram duas coisas bem diferentes”, concluiu o executivo de 53 anos.

Descontente

O argumento de Stone para a troca de Cam Whitmore se evidenciou na temporada do Rockets. No início de janeiro, por exemplo, o jogador deixou claro que não estava feliz com o seu espaço na rotação. Ele saiu do banco de reservas para marcar 18 pontos e, com isso, ajudou uma vitória contra o Dallas Mavericks. Depois da partida, o garoto parecia mais descontente do que se tivesse perdido.

“Eu estou contribuindo um pouco para a equipe, mas sinto que não afeto os jogos em nada. Não estou indo a lugar nenhum, sabe? Tenho muitas dúvidas, para ser sincero. Estou feliz por termos vencido o jogo, antes de tudo. Mas vamos ver o que acontece”, disse o ala. O jovem teve menos tempo de quadra na última campanha em relação à anterior – quando era calouro e foi muito elogiado.

O treinador Ime Udoka, na época, defendeu o atleta e não condenou a declaração em tons de cobrança. Só era a realidade de um jovem em um time competindo no topo do Oeste. “Eu não tenho problemas com o que Cam disse. Ele sabe o que precisa melhorar para estar mais em quadra. Sei disso porque acho que está dando passos à frente nesse ano”, respondeu o técnico.

Trajetória

A troca do Rockets para o Wizards foi mais um passo de um início de carreira de altos e baixos de Cam Whitmore. Ele era um dos principais prospectos do draft de 2023, mas, de forma surpreendente, caiu até a 20a posição do recrutamento. O Rockets, por isso, teve a chance de selecioná-lo. O ala disse que não compreendeu ao certo o motivo da “queda” até hoje.

O garoto deu uma boa resposta inicial, pois foi o MVP da Summer League daquele ano. E, em seguida, foi um dos atletas que mais pontuaram por toques na bola na NBA em sua temporada de calouro. Mesmo assim, após o crescimento competitivo do Rockets, ele perdeu espaço na rotação em 2025. Em 98 jogos pelo time de Houston, Whitmore registrou médias de 10,8 pontos e 3,4 rebotes em 17,4 minutos.

