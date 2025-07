Reforço, Dorian Finney-Smith projeta Rockets “especial” em 2026

Um dos movimentos mais inesperados da agência livre foi a chegada de Dorian Finney-Smith ao Houston Rockets. Afinal, nos bastidores, a aposta era que o ala iria renovar o seu contrato com o Los Angeles Lakers. Mas a franquia californiana já é um assunto do passado para o especialista defensivo. Ele está empolgado com as novas perspectivas competitivas que vai encontrar no Texas.

“Eu acho que temos um ótimo elenco e, por isso, podemos fazer algo especial aqui. Já sei o nível dessa equipe. Jogam duro o tempo inteiro, sem parar. E, além disso, Ime Udoka é um dos técnicos mais ‘durões’ da liga. Falo isso porque acho que nunca o vi sorrir nos jogos em que nos enfrentamos. Gosto disso, pois reflete como todos são competitivos”, avaliou o novo reforço.

Finney-Smith, a princípio, sempre foi conhecido na NBA pelo perfil chamado “3D”. É um ala defensivo alto e versátil que também converteu mais de 41% dos seus arremessos de três pontos na última temporada. É o arquétipo de jogador que todas as equipes da NBA, em síntese, estão em busca. Mas ele se vê como um fit natural no Rockets por razões que vão além dos recursos técnicos.

“Eu acho que sou um encaixe perfeito, pois a mentalidade defensiva desse time é tudo o que valorizo. Enquanto jogador, a defesa é o que define quem sou. E me vejo muito em Fred VanVleet, por exemplo. Ele não foi selecionado no draft, assim como eu, e foi um encaixe muito natural aqui. Então, estou empolgado com esse novo capítulo da minha carreira”, celebrou o veterano.

Família

Muitos rumores circularam sobre a decisão de Dorian Finney-Smith de sair do Lakers pelo Rockets. Houve comentários, em particular, sobre um descontentamento do ala e seus representantes com a postura dos angelinos na negociação. Mas o motivo para a mudança pode ser bem mais simples do que se imagina. Tudo se resumiu a uma necessidade pessoal do jogador.

“Eu sempre venho visitar Houston e gosto da cidade. E, acima de tudo, esse interesse foi uma chance de voltar a ficar perto dos meus filhos. Joguei em Los Angeles e Brooklyn nas últimas duas temporadas, então foi duro viver longe da minha família. Estou bem empolgado em estar perto de todos. E, com eles por perto, a adaptação vai ser mais fácil”, projetou o atleta de 32 anos.

Finney-Smith disputou as sete primeiras temporadas da carreira pelo Dallas Mavericks. O Rockets simboliza um retorno ao lar, pois Houston também fica no Texas. “Assim que saiu a notícia, Luka Doncic me mandou uma mensagem dizendo que estava contente e orgulhoso de mim. É claro que ficou triste por eu ir embora. Mas ele sempre soube como era importante para mim estar perto dos meus filhos outra vez”, contou.

Mudanças

Dorian Finney-Smith passa longe de ser a única novidade do Rockets na agência livre. O craque Kevin Durant chegou via troca, enquanto o pivô Clint Capela também chegou de outros times. É claro que alguns jogadores foram embora, mas a impressão geral é que o segundo colocado do Oeste na última temporada regular vem bem mais forte. E não é só uma aposta externa, como deixou claro Jabari Smith Jr.

“Certamente, eu estou empolgado por tudo o que fizemos na offseason. Creio que nós podemos alcançar grandes feitos e temos um novo patamar a atingir. Vamos crescer juntos assim que conhecermos uns aos outros, mas sei que são grandes jogadores. Estou bem animado pelo que está por vir”, admitiu o jovem ala-pivô.

