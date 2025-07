No Rockets, Kevin Durant manda indireta para Suns

Kevin Durant trocou o Phoenix Suns pelo Houston Rockets na NBA. A mudança representa uma nova chance do veterano conquistar seu terceiro título da NBA. Isso porque, o time texano conta com um elenco jovem e talentoso, liderado pela dupla Alperen Sengun e Amen Thompson.

Enquanto não estreia em Houston, Kevin Durant segue atento ao que tem sido falado sobre ele nas redes sociais. No X (antigo Twitter), por exemplo, o astro rebateu um fã do Suns que agradeceu a saída dele e de Bradley Beal. Vale lembrar que o ala-armador foi dispensado por Phoenix esta semana.

“Cara, estou tão feliz que Durant e Beal saíram do Suns. Se você me dissesse isso dois anos atrás, eu teria rido da sua cara. No entanto, está claro que manter qualquer um deles era insustentável para a cultura do time. Nunca estive tão pronto para uma nova era do basquete em Phoenix”, escreveu o fã.

De olho na publicação, Durant não deixou barato e rebateu o torcedor do Suns. Mais do que isso, ele menosprezou a “cultura” citada pelo fã.

“Que cultura é essa do Suns?”, rebateu Durant. “A maioria dos fãs queria que eu saísse do time por conta da experiência tóxica que foi para vocês enquanto ‘tuitavam’ em jogos ao vivo. Meus fãs fanáticos irritaram quase que toda a cidade. Não tem nada a ver com cultura. Então, é só por isso mesmo (risos)”.

Não é a primeira vez que Kevin Durant responde um fã no X. Entretanto, na contramão do que ele justificou, muitos torcedores do Suns de fato queriam que ele saísse para que o time pudesse de reinventar. Em 2023, quando o astro chegou, por exemplo, o clima era de empolgação, com Devin Booker no auge e a expectativa de que o primeiro título da história da franquia pudesse ser alcançado.

Porém, nos últimos dois anos, a esperança deu lugar à crise. O Suns trocou técnico, promoveu mudanças no elenco e terminou 2024/25 sem sequer se classificar aos playoffs. Como resultado, o núcleo se desmanchou, Kevin Durant e Bradley Beal saíram e a franquia deu início a uma reconstrução.

Por fim, rumo ao Rockets, Kevin Durant encerrou sua passagem no Suns com médias de 26.8 pontos, 6.3 rebotes e 4.6 assistências em 145 jogos.

