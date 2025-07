NBA: Rockets busca defensor e acerta com Josh Okogie

Josh Okogie é o novo jogador do Houston Rockets para a próxima temporada da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o veterano acertou com o time do Texas por um ano no valor de US$3.1 milhões. Ele assinou com a equipe uma semana após ser dispensado pelo Charlotte Hornets na offseason.

O ala de 26 anos chega para reforçar a rotação de perímetro de Ime Udoka com seu perfil defensivo. Josh Okogie é conhecido pela intensidade na marcação e teve média de 1.2 roubos de bola na última temporada da NBA, sendo a melhor marca de sua carreira.

Mesmo com poucos minutos, ele terminou entre os quatro melhores da liga em roubos por 36 minutos entre jogadores com pelo menos 40 jogos disputados. Os dados foram revelados pelo ESPN Research.

Vigésima escolha no Draft de 2018, o atleta foi selecionado pelo Minnesota Timberwolves. Então, ele atuou por quatro anos na franquia antes de defender o Phoenix Suns. Mas em janeiro deste ano, o ala foi enviado ao Hornets em troca, mas não chegou a atuar pelo time. Por fim, Okogie terá nova chance no Rockets, ocupando a 14ª vaga do elenco na NBA.

O defensor chega a Houston em meio a uma offseason movimentada. Isso porque, o Rockets protagonizou a maior troca da história da NBA ao adquirir Kevin Durant em um negócio que envolveu sete equipes. Além disso, renovou com Jabari Smith Jr. e manteve nomes como Fred VanVleet, Jae’Sean Tate, Aaron Holiday e Jeff Green no elenco.

Além de Josh Okogie, o Houston Rockets também acertou com Clint Capela no mercado de agente livres da NBA. O pivô fecou contrato com a franquia no primeiro dia da offseason. Desse modo, o jogador vai receber US$21.5 milhões por três anos em seu novo time. Aos 31 anos, assim, o suíço retorna à franquia que defendeu entre 2014 e 2020.

Com o elenco quase fechado na NBA, o Rockets deve mudar as atenções para uma extensão com Kevin Durant. Ao deixar o Phoenix Suns, o astro tem contrato somente até o fim deste ano. Desse modo, Houston pode perdê-lo de graça na próxima agência livre, caso não consiga uma renovação em breve.

