Entrevista de Luka Doncic deixa futuro de LeBron James em xeque

Em tempos de rumores, qualquer fala pode ter interpretação diferente. Então, quando o assunto é sobre o futuro de LeBron James e Luka Doncic e no Los Angeles Lakers, tudo fica ainda maior. Em entrevista do armador durante o jogo da MLB entre New York Yankees e Tampa Bay Rays, nessa segunda-feira (28), ele falou sobre seu colega. Mas a forma que explicou a parceria deixou dúvidas.

Continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre como é ter LeBron James como companheiro no Lakers, o esloveno se referiu a ele no passado. Em meio a rumores da saída do camisa 23, levantou dúvidas do futuro.

“Foi uma experiência incrível”, disse Luka Doncic. “Eu sempre me inspirei nele, na forma que ele vê o jogo, seu profissionalismo. Então, quando eu cheguei, ele me aceitou de braços abertos. Foi apenas incrível ser seu colega de time”.

Continua após a publicidade

Um dos maiores rumores da atual agência livre da NBA, LeBron James poderia deixar o Lakers antes do início da próxima campanha. Tudo começou quando James e a direção não acertaram a extensão de seu contrato. Então, ele quis manter a opção de seu vínculo, no valor de US$52.6 milhões. Desde então, o agente Rich Paul falou sobre LeBron entender as mudanças e que Doncic seria o grande nome do time. Mas Paul pediu que a equipe pudesse lutar por mais um título.

Leia mais

Em suma, Rich Paul pressionou o Lakers para fazer movimentações na agência livre. LeBron James e ele entendem que as maiores chances de o time ser campeão em 2025/26 passam por Luka Doncic, mas ainda por trocas ou contratações.

Continua após a publicidade

Na offseason, o Lakers fechou com o ala Jake LaRavia, o pivô Deandre Ayton e o armador Marcus Smart. A troca que LeBron James queria por um terceiro astro, no entanto, não aconteceu. Por enquanto, o time está próximo de fechar seu elenco para a próxima temporada. Faltam apenas alguns nomes pontuais, como nas últimas vagas para a equipe principal e uma para two-way.

Apesar de vários rumores sobre LeBron James deixar o Lakers, não existe nada de concreto até aqui. Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks seriam os times com mais interesse no astro. No entanto, uma troca é pouco provável. Ao menos, por enquanto.

Continua após a publicidade

Luka Doncic estava treinando para o EuroBasket, mas voltou aos EUA para divulgar a marca Jordan. Então, ele está fazendo ações de marketing ao lado de outros jogadores da empresa, como Aaron Judge, do Yankees.

Visivelmente mais magro, Luka Doncic foi capa da revista Men’s Health após a transformação que fez em seu corpo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA