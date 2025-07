Como estão as principais escolhas do Draft de 2015 da NBA?

Dez anos se passaram desde o Draft de 2015 da NBA, e o Jumper Brasil traz aos seus leitores como estão as principais escolhas daquele recrutamento. Assim, o site fez um levantamento sobre a situação dos 14 atletas selecionados na loteria.

O detalhe é que apenas quatro deles – Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell, Kristaps Porzingis e Devin Booker – se tornaram All-Star. Companheiros na Universidade de Kentucky, Towns e Booker são os únicos que já foram eleitos para times ideais da liga.

Em contrapartida, sete escolhas, ou seja metade das picks de loteria, estão fora da NBA. Além disso, apenas Porzingis foi campeão até o momento. Portanto, confira abaixo a situação das principais escolhas do Draft de 2015 da NBA.

1- Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Primeira escolha do Draft de 2015, Towns estabeleceu uma carreira de sucesso na NBA. Seus primeiros nove anos foram em Minnesota. Mas desde 2024, o pivô está no New York Knicks. O contrato dele com a equipe vai até

No currículo, ele tem o prêmio de calouro do ano (2016), cinco seleções para o All-Star Game (2018, 2019, 2022, 2024 e 2025) e três eleições para o terceiro time ideal da liga (2018, 2022 e 2025).

Aos 29 anos, o dominicano disputou 645 jogos na NBA, todos como titular. Suas médias são de 23,1 pontos, 11,1 rebotes e 3,2 assistências. Além disso, Towns tem um aproveitamento de 40% nas bolas de três. Por fim, o pivô já acumulou cerca de US$233 milhões em salários na carreira.

2- D’Angelo Russell (Los Angeles Lakers)

Como dito acima, Russell é uma das quatro escolhas de loteria do Draft de 2015 que se tornou All-Star na NBA. Foi em 2019, quando estava no Brooklyn Nets. Além do time de Nova York, e do Lakers, que o recrutou, o armador defendeu Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Mas para a próxima temporada, Russell fechou acordo com o Dallas Mavericks.

Em 629 jogos na NBA, o jogador de 29 anos obteve médias de 17,3 pontos, 5,7 assistências e 3,4 rebotes. Com relação aos salários, Russell totaliza US$176 milhões até o momento.

3- Jahlil Okafor (Philadelphia 76ers)

Terceira escolha do Draft de 2015, Okafor está fora da NBA. Na última temporada, ele disputou apenas um jogo pelo Indiana Pacers antes de ser dispensado. Suas seis primeiras temporadas como jogador profissional foram na liga. Além do 76ers, o pivô defendeu Brooklyn Nets, Detroit Pistons e New Orleans Pelicans.

Sem espaço na NBA, Okafor já se aventurou na Liga ACB (Zaragoza), China ( Zhejiang Lions) e Porto Rico (Capitanes de Arecibo). Para a próxima temporada, o jogador de 29 anos fechou contrato com o Levanga Hokkaido, do Japão.

Em 248 jogos na NBA, o pivô acumulou médias de 10,3 pontos e 4,7 rebotes. Portanto, é um bust (jogador que fracassou na liga).

4- Kristaps Porzingis (New York Knicks)

O Knicks recebeu vaias de seus torcedores quando selecionou o até então desconhecido Porzingis. Mas o jogador letão se saiu relativamente bem no time de Nova York. Afinal foi All-Star em 2018.

Porém, no ano seguinte, o pivô foi trocado para o Dallas Mavericks, onde foi companheiro de Luka Doncic. No entanto, não tinha uma boa relação com o esloveno e, assim, foi negociado com o Washington Wizards na trade deadline de 2022.

Nas últimas duas temporadas, Porzingis defendeu o Boston Celtics. Em 2023/24, o pivô se tornou o único das escolhas de loteria do Draft de 2015 a ter um título da NBA. Mas na próxima campanha, o letão de 29 anos vai atuar pelo Atlanta Hawks.

Em 501 jogos na liga, Porzingis tem médias de 19,6 pontos, 7,8 rebotes e 1,8 toco. Até o momento, o pivô acumulou US$206 milhões em salários.

5- Mario Hezonja (Orlando Magic)

Quinta escolha do Draft de 2015, o jogador croata chegou com muita pompa à NBA, após chegar ao time profissional do Barcelona (Espanha) aos 17 anos. Mas em quadra, Hezonja foi uma decepção. Disputou apenas cinco temporadas por três equipes diferentes – Magic, New York Knicks e Portland Trail Blazers. Em 330 jogos, obteve médias de 6,9 pontos e 3,1 rebotes. Seu último jogo na liga foi em agosto de 2020.

Sem sucesso na NBA, o ala retornou para o basquete europeu. Defendeu Panathinaikos (Grécia) e UNICS Kazan (Rússia) antes de chegar ao Real Madrid, em 2022. Pelo gigante espanhol, Hezonja conquistou um título da EuroLiga (2023) e duas edições da Liga ACB (2024 e 2025). O croata de 30 anos tem contrato com os Merengues até 2029.

Hezonja, portanto, foi um bust na NBA, mas é um dos principais jogadores da Europa na atualidade.

6- Willie Cauley-Stein (Sacramento Kings)

Cauley-Stein disputou sete temporadas da NBA por quatro equipes diferentes – Kings, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers. Em 422 jogos na liga, ele obteve médias de 8,7 pontos e 5,9 rebotes. O pivô, então, é mais um bust da classe de 2015 do Draft da NBA.

Assim, nas últimas três temporadas, Cauley-Stein não jogou na NBA. Nesse período passou pelo Rio Grande Valley Vipers (G-League), Varese (Itália) e Nanjing Monkey Kings (China). Atualmente, o jogador de 31 anos é agente livre.

7- Emmanuel Mudiay (Denver Nuggets)

Mudiay tinha um atleticismo invejável quando chegou à NBA, mas como jogador de basquete deixa a desejar. Desse modo, ficou na liga por apenas seis temporadas. Além do Nuggets, o armador defendeu New York Knicks, Utah Jazz e Sacramento Kings. Em 302 jogos, acumulou médias de 10,9 pontos e 3,8 assistências. Seu último jogo na NBA foi há três anos.

Desde então, Mudiay passou pelo Zalgiris Kaunas (Lituânia), Iowa Wolves (G-League) até chegar ao Caribe. Em sua primeira temporada em Porto Rico, o armador defendeu o Cangrejeros de Santurce. Mas na última campanha, ele atuou pelo Piratas de Quebradillas. Neste ano, Mudiay foi o cestinha e MVP da Liga de Porto Rico. Portanto, ele é um bust na NBA, mas aos 29 anos se tornou um jogador de sucesso em uma liga fraca.

8- Stanley Johnson (Detroit Pistons)

Johnson é mais um bust da classe de 2015 do Draft da NBA. Em oito temporadas na liga, atuou sem sucesso por cinco equipes: Pistons, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. Em 449 jogos, o ala obteve médias de 6,2 pontos e 3,1 rebotes.

Sem espaço na NBA, Johnson passou por Stockton Kings (G-League) e Anadolu Efes (Turquia) nas últimas duas temporadas. Em 2025/26, o jogador de 29 anos acertou o seu retorno à G-League, mas desta vez para defender o South Bay Lakers.

9- Frank Kaminsky (Charlotte Hornets)

Kaminsky disputou oito temporadas na NBA e não deixou saudades. Além do Hornets, pivô passou por Phoenix Suns, Atlanta Hawks e Houston Rockets. Seu último jogo na liga foi em abril de 2023. Em 413 jogos, ele acumulou médias de 8,8 pontos e 3,8 rebotes.

Após deixar a NBA, Kaminsky defendeu o Partizan (Sérvia) e o Raptors 905 (G-League). Atualmente, o jogador de 32 anos é um agente livre, mas dificilmente vai retornar ao melhor basquete do mundo.

10- Justise Winslow (Miami Heat)

Pensou que havia acabado a lista de busts do Draft de 2015 da NBA? Winslow chegou à liga cercado de expectativas por conta do título universitário de Duke, mas fracassou entre os profissionais. Além do Heat, o ala disputou oito temporadas por outras três equipes: Portland Trail Blazers, Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies. Sua última partida na NBA foi em dezembro de 2022. Em 344 jogos, Winslow obteve médias de 8,2 pontos e 5,1 rebotes.

Nas últimas duas temporadas, o ala de 29 anos atuou por duas equipes da G-League: Raptors 905 e Wisconsin Herd. Atualmente, Winslow tenta retornar à NBA, mas ainda sem sucesso.

11- Myles Turner (Indiana Pacers)

Ao contrário de boa parte das escolhas de loteria do Draft de 2015, Turner não fracassou na NBA. Após dez temporadas no Pacers, o pivô assinou com o Milwaukee Bucks para as próximas quatro campanhas. Pelo acordo, o jogador de 29 anos vai receber US$107 milhões em salários.

Em 2024/25, Turner ajudou o time de Indiana a alcançar as finais da NBA. No entanto, o Pacers não conseguiu superar o Oklahoma City Thunder, após uma série de sete partidas.

O pivô já disputou 642 jogos na liga, com médias de 14,1 pontos, 6,8 rebotes e 2,2 assistências. Em duas campanhas (2019 e 2021), Turner liderou a NBA em tocos. No entanto, ele ainda não foi All-Star. Até o momento, o jogador acumulou US$139 milhões em salários.

12- Trey Lyles (Utah Jazz)

Lyles segue na NBA após dez temporadas, mas não se tornou o jogador que muitos esperavam. Em 650 jogos, ele obteve médias de 7,6 pontos e 4,3 rebotes. Além do Sacramento Kings, seu último time, o ala-pivô passou por Utah Jazz, Denver Nuggets, San Antonio Spurs e Detroit Pistons.

Ao longo das campanhas, Lyles se tornou um mero reserva na NBA, com cerca de 20 minutos por duelo. Hoje, o jogador de 29 anos é agente livre. Portanto, está disponível no mercado.

13- Devin Booker (Phoenix Suns)

Dos quatro jogadores de Kentucky que foram escolhas de loteria no Draft de 2015, apenas dois vingaram na NBA. O já citado Towns e Booker. O ala-armador era um dos mais novos da classe, mas se tornou um astro na liga.

Em dez temporadas, o camisa 1 já é o maior cestinha da história do Suns. Mais do que isso, Booker é ídolo em Phoenix. Aos 28 anos, o craque tem contrato com a equipe pelas próximas cinco temporadas. O próprio jogador já deixou claro que deseja atuar apenas no Suns em sua carreira na NBA.

Booker já disputou 673 jogos pelo time do Arizona, com médias de 24,4 pontos, 5,2 assistências e quatro rebotes. Em 2021, ele ajudou o Suns a chegar às finais da NBA. Além disso, o astro tem quatro seleções para o All-Star Game (2020, 2021, 2022 e 2024) e duas para os times ideais da liga (2022 e 2024). Ele também é bicampeão olímpico pela seleção dos EUA (2020 e 2024).

Por fim, Booker já acumulou cerca de US$217 milhões na NBA. Até 2030, o ala-armador vai ganhar mais US$320 milhões em salários. Ou seja, um total de US$537 milhões em 15 temporadas. Nada mal, hein?

14- Cameron Payne (Oklahoma City Thunder)

Último a sair na loteria do Draft de 2015, Payne era um jogador “folclórico” em suas duas primeiras temporadas. Afinal, ficou conhecido pelas dancinhas no banco de reservas do Thunder.

Mas depois que saiu de Oklahoma, o armador se tornou um andarilho na NBA. Afinal, atuou em outras seis equipes nas oito campanhas seguintes. Sua melhor fase, aliás, foi no Phoenix Suns, onde jogou por quatro temporadas. Também passou por Chicago Bulls, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers e New York Knicks.

Aos 30 anos, Payne tem 477 jogos na NBA. Suas médias até o momento são de 7,8 pontos e 3,2 assistências. Hoje, o armador é agente livre e está sem time para 2025/26.

