Três times superestimados na história da NBA

Quando grandes jogadores acertam que vão atuar em um mesmo elenco, tudo o que se espera é um título. Ou perto disso, pelo menos. Mas o que acontece quando não dá certo? Alguns times da NBA acabaram ficando marcados na história por terem sido superestimados. E é em cima do assunto que vamos abordar hoje.

Para deixarmos tudo mais “democrático”, alguns times da NBA poderiam aparecer mais do que uma vez aqui, mas a ideia foi de um por franquia. Alguns dos mais superestimados são da mesma “espécie”. Ou seja, um astro chama o outro, que acerta com um terceiro. Se não dá em título, aí vira um problema.

No entanto, outras equipes acabaram superando porque eram muito subestimadas. Por exemplo, o Detroit Pistons de 2003/04. É fato que o Los Angeles Lakers tinha um dos melhores times da NBA, com Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Karl Malone e Gary Payton, além do técnico Phil Jackson. Mas o que o Pistons fez e deixou claro nos anos seguintes é que não tinha o devido respeito.

Veja os times mais superestimados da história da NBA

Então, hoje vamos listar só três times superestimados. O Lakers, como já citamos, poderia aparecer outras vezes, como em 2012/13. Mas não é o único. Outros grupos montaram grandes elencos que não deram em nada.

Los Angeles Lakers (2021/22)

Campeão da NBA em 2019/20, o Los Angeles Lakers tinha um dos melhores times naquela temporada. Mas a direção resolveu fazer mudanças e os resultados foram horríveis. Em 2020/21, por exemplo, abriu mão de Rajon Rondo, Dwight Howard e Avery Bradley. A equipe caiu na primeira rodada dos playoffs para o Phoenix Suns.

Então, o que o Lakers fez no ano seguinte? Trouxe Rondo, Howard e Bradley de volta. Fechou, ainda, uma troca por Russell Westbrook, mandando Kyle Kuzma para o Washington Wizards. Além disso, acertou com Carmelo Anthony. Mas a NBA “pune” times que deixam Alex Caruso ir embora. Está nas regras não escritas.

Mesmo com LeBron James, Anthony Davis, Westbrook e todos aqueles grandes nomes da NBA, o Lakers entrou em 2021/22 para a história.

Com um elenco cheio de astros, a franquia de Los Angeles tinha um dos melhores times da NBA no papel. De novo, no papel. Afinal, somava 67 All-Stars, 54 All-NBA e 24 All-Defensive Team. O resultado? Sequer foi aos playoffs, após vencer 33 dos 82 jogos. Dez jogadores que passaram pelo elenco daquele ano encerraram ali suas carreiras.

Medalha de ouro. Sério.

Brooklyn Nets (2013/14)

Após cinco anos consecutivos sem ir aos playoffs da NBA, o Brooklyn Nets queria montar um dos melhores times para brigar pelo título. No entanto, tinha de entender quem do elenco poderia fazer parte daquele supertime. Então, em 2012/13, o Nets voltou aos mata-matas e deu para ver que era só adicionar boas peças ao lado de caras como Deron Williams e Joe Johnson, que daria certo.

Foi então que a direção do Nets foi atrás de uma troca com o Boston Celtics. Chegaram Kevin Garnett e Paul Pierce, além de Jason Terry. Mas tinha um problema: Terry era o mais novo deles, com 36 anos. Mais uma vez, no papel, o Nets tinha um dos elencos mais fortes de toda a liga.

Mas não deu. O Nets até foi aos playoffs, mas ficou claro que não daria para fazer história com o seu primeiro título de fato da NBA (venceu duas vezes a ABA).

No fim, o Nets ficou conhecido por duas coisas: ter um dos times mais superestimados da história da NBA e por alegrar o torcedor do Celtics. Afinal, dali saíram as escolhas que viraram Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Los Angeles Clippers (2019/20)

Por fim, o Los Angeles Clippers. Em 2019/20, a direção queria brigar pelo título da NBA com um dos times mais profundos da liga. Afinal, o Clippers tinha de tudo: bons defensores, arremessadores e gente que sabia passar a bola.

Na agência livre, recebeu Kawhi Leonard e Paul George. Era o que faltava para o Clippers vencer o seu primeiro título na história da NBA, certo?

Bem, não foi exatamente isso que aconteceu.

Na “bolha” de Orlando, o Clippers chegou a fazer 3 a 1 contra o Denver Nuggets na semifinal de conferência. Mas o técnico era Doc Rivers, né? Ele não fazia um grande trabalho nos playoffs desde 2012. Levou uma virada histórica para o Nuggets, foi demitido em seguida e fechou com o Philadelphia 76ers, onde não chegou às finais do Leste na NBA. Hoje, ele está no Milwaukee Bucks, onde colecionou a sua segunda eliminação na primeira rodada pelo time.

Mas… sabe a troca de Paul George? Ela rendeu ao Oklahoma City Thunder caras como Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander e escolhas de Draft. Uma delas virou ninguém menos que Jalen Williams. Sim, o Thunder agradece ao Clippers pelos serviços prestados. O título inédito da NBA não saiu para a equipe de Los Angeles, mas fez Oklahoma City comemorar pela primeira vez na história. Afinal, o outro da franquia foi com o Seattle Supersonics.

