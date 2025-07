NBA: Site prevê astros que vão pedir troca em seus times

Com a agência livre acontecendo, rumores ganham força neste período do ano. Apesar de muitos acordos terem acontecido, são os grandes astros que chamam mais atenção sobre chance de troca dos seus times na NBA. Aliás, o impacto às vezes é ainda maior quando os próprios jogadores pedem para serem negociados. Pensando nisso, o site Bleacher Report criou uma lista com alguns nomes que podem pedir troca de suas atuais equipes.

Continua após a publicidade

Apesar de ter se tornado “comum” que astros peçam troca de seus times nos últimos anos na NBA, a última vez que isso aconteceu foi há quase seis meses. Na ocasião, De’Aaron Fox pediu para deixar o Sacramento Kings. Como resultado, foi para o San Antonio Spurs na última trade deadline. Assim, o portal tenta prever quais podem ser as próximas estrelas a solicitar uma mudança de equipe. Confira.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

O principal nome do Milwaukee Bucks é alvo de rumores de troca nos últimos anos. Giannis Antetokounmpo é especulado em diversos times da NBA. Não à toa, duas vezes MVP e campeão com a franquia, ele é um dos nomes mais dominantes da liga. Além disso, há indícios que ele estaria insatisfeito.

Continua após a publicidade

Assim, há boatos que ele pode mudar de equipe ainda em 2025/26, mas não antes do início da campanha. Afinal, os times tem feito troca de seus astros na trade deadline. O último grande exemplo disso, aliás, foi Luka Doncic indo para o Los Angeles Lakers. Então, o Bleacher Report aposta que, se o Bucks não for bem nos primeiros meses da temporada, ele pode querer sair.

Devin Booker (Phoenix Suns)

Devin Booker assinou uma extensão de dois anos, no valor de US$133,3 milhões, com o Phoenix Suns. Portanto, a franquia tecnicamente o mantém sob contrato até 2029/30. No entanto, a última temporada do vínculo é uma opção do jogador. Enquanto isso, ele assinou o acordo com antecedência suficiente para se tornar elegível para um troca na próxima trade deadline, em fevereiro.

Continua após a publicidade

Mas, para o portal, o cenário de Booker é similar ao de Giannis no Bucks. Ou seja, o ala-armador pode ficar insatisfeito caso o Suns não tenha bons resultados. Então, poderia pedir para ser negociado e “abandonar o barco” de um projeto que ainda não vingou. No último ano, o time era estrelado e tido como forte candidato antes de começar a temporada. No entanto, no fim, sequer classificou-se ao play-in.

Leia mais!

LeBron James (Los Angeles Lakers)

LeBron James é um nome que agitou os rumores nesta offseason da NBA. O astro está nos últimos anos de sua carreira, enquanto tenta competir por mais um título antes da aposentadoria. Mas, há dúvidas se o Los Angeles Lakers consegue oferecer isso a ele em 2025/26.

Continua após a publicidade

O grande problema para LeBron James é que seu contrato é expirante. Até então, ao longo da carreira, ele jamais esteve em tal posição. Caso ele tivesse mais um ano de acordo, a troca seria mais atrativa para os times com interesse. E nem é tanto pela idade, pois sua produção nos playoffs foi muito boa.

Uma troca agora ainda é algo difícil de acontecer por conta de seu acordo. Apesar da sua idade, ele ainda produz bons números na NBA. Entretanto, sua saída do Lakers não pode ser descartada. Por mais que LeBron James jamais tenha saído de um time em troca na NBA, tudo tem a ver com o que as duas partes querem agora. Portanto, seu futuro deve seguir incerto até o fim da agência livre.

Continua após a publicidade

Lauri Markkanen (Utah Jazz)

De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, o Utah Jazz não tem qualquer intenção de envolver Lauri Markkanen em uma troca neste momento. Segundo o jornalista, a direção da franquia vê o finlandês como peça fundamental. Desse modo, o jogador de 28 anos deverá iniciar a próxima temporada em Utah.

Por outro lado, o finlandês é sempre um nome que está em rumores. Assim, se torna um dos astros da NBA que pode ser envolvido em troca para algum dos times interessados. Na última offseason, aliás, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs eram alguns dos times que se interessaram no ala-pivô. Então, deve ser um nome a ser observado para um possível pedido de saída de Salt Lake City.

Continua após a publicidade

Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

Após a saída de De’Aron Fox para o San Antonio Spurs, o site The Athletic informou que Domantas Sabonis “buscaria clareza” sobre seu futuro com o Sacramento Kings. Desde então, os rumores sobre sua saída diminuíram. Mas a equipe não fez mostra motivos para que o pivô se anime com a próxima campanha.

Para o Bleacher Report, é apenas questão de tempo até que Sabonis peça para deixar o time. Ele é um dos melhores jogadores de sua posição. Então, deve agitar o mercado caso opte por uma troca. Enquanto isso, ele ainda tem três anos e US$136,4 milhões restantes em seu contrato, o que equivale a cerca de 29,7% do teto salarial a cada temporada. Ou seja, isso pode ser um fator importante com as novas regras da NBA.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA