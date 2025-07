Nikola Jokic encabeça lista da Sérvia para o EuroBasket

Liderada pelo craque do Denver Nuggets, Nikola Jokic, a seleção da Sérvia foi convocada para a disputa do EuroBasket 2025. A 42ª edição do torneio vai ocorrer entre os dias 27 de agosto e 14 de setembro, em quatro países: Chipre, Finlândia, Letônia e Polônia.

O técnico Svetislav Pesic chamou 17 atletas. Ou seja, haverá cinco cortes na lista, já que 12 jogadores vão para o torneio. Além de Jokic, a Sérvia conta com outros quatro jogadores que estão na NBA. São eles: Nikola Topic (Oklahoma City Thunder), Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Nikola Jovic (Miami Heat) e Tristan Vukcevic (Washington Wizards).

A princípio, a Sérvia é uma das favoritas ao título do EuroBasket 2025 por conta de Nikola Jokic. O três vezes MVP da NBA ainda terá a companhia de Bogdanovic, maior cestinha da história da seleção. Mas na última edição do torneio, em 2022, os sérvios decepcionaram. Afinal caiu nas oitavas de final, após uma derrota para a Itália.

Desse modo, a esperança da Sérvia é repetir o ótimo desempenho nas Olimpíadas de 2024, quando ganhou a medalha de bronze. Tanto que, agora, Pesic chamou 11 dos 12 atletas que estiveram em Paris. Assim, apenas o pivô Uros Plavsic ficou de fora.

No EuroBasket 2025, a Sérvia está no grupo A, com sede em Riga, na Letônia. Na primeira fase, os sérvios terão os donos da casa, Turquia, República Tcheca, Estônia e Portugal como adversários. Os quatro melhores do grupo se classificam às oitavas de final.

Por fim, além de Jokic, o EuroBasket 2025 terá a presença de outros craques da NBA, como Luka Doncic (Eslovênia), Giannis Antetokonmpo (Grécia) e Alperen Sengun (Houston Rockets).

Por outro lado, Victor Wembanyama (França) será uma das ausências. Afinal, o jovem astro do San Antonio Spurs ainda se recupera de uma trombose que o tirou das quadras após o All-Star Game. O francês, portanto, abriu mão do torneio para focar na próxima temporada da NBA.

Lista da Sérvia para o EuroBasket 2025

Armadores : Vasilije Micic (Hapoel Tel-Aviv-ISR), Nikola Topic (Oklahoma City Thunder), Aleksa Avramovic (Dubai Basketball-EAU), Stefan Jovic (agente livre)

: Vasilije Micic (Hapoel Tel-Aviv-ISR), Nikola Topic (Oklahoma City Thunder), Aleksa Avramovic (Dubai Basketball-EAU), Stefan Jovic (agente livre) Alas : Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Nikola Jovic (Miami Heat), Marko Guduric (Olimpia Milano-ITA), Ognjen Dobric (Estrela Vermelha-SER), Dejan Davidovac (Estrela Vermelha-SER), Vanja Marinkovic (Partizan-SER), Uros Trifunovic (Tofas-TUR)

: Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Nikola Jovic (Miami Heat), Marko Guduric (Olimpia Milano-ITA), Ognjen Dobric (Estrela Vermelha-SER), Dejan Davidovac (Estrela Vermelha-SER), Vanja Marinkovic (Partizan-SER), Uros Trifunovic (Tofas-TUR) Pivôs: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Tristan Vukcevic (Washington Wizards), Nikola Milutinov (Olympiacos-GRE), Filip Petrusev (Olympiacos-GRE), Alen Smailagic (Virtus Bologna-ITA), Balsa Koprivica (Bahçesehir Koleji-TUR)

