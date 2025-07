Agente “coloca” LeBron James e Nikola Jokic juntos em 2026

No sábado (26), Misko Raznatovic, agente de de Nikola Jokic, compartilhou fotos junto com LeBron James e Maverick Carter, sócio do astro do Los Angeles Lakers. Então, a publicação feita no Instagram levantou rumores sobre a possível junção dos astros. Isso porque, com uma legenda enigmática, o empresário deixou a dúvida no ar.

Continua após a publicidade

“O verão de 2025 é a época perfeita para fazer grandes planos para o outono de 2026!”, escreveu o sérvio.

Vale lembrar que agora é verão no hemisfério norte e o outono é entre os meses de setembro e novembro. Então, caso haja de fato um acordo para Nikola Jokic e LeBron James jogarem juntos, seria para a próxima temporada da NBA.

Continua após a publicidade

A foto vem em um momento que James está cercado por rumores sobre seu futuro. Boatos sobre ele deixar o Los Angeles Lakers ganharam força depois que ele adquiriu sua opção de jogador de US$52,6 milhões. Essa decisão, aliás, veio junto de uma fala do seu agente, Rich Paul. O empresário afirmou que o astro de 40 anos ainda quer brigar por título e que estaria monitorando uma possível saída de Los Angeles ainda nesta offseason.

Cleveland Cavaliers, Dalas Mavericks, Golden State Warriors Warriors e New York Knicks são os principais times em rumores sobre LeBron James. Enquanto isso, o Denver Nuggets não conseguiria oferecer um contrato de US$ 50 milhões ao veterano. Afinal, já tem no elenco Jokic (US$ 59 milhões) e Jamal Murray (US$ 50,1 milhões) que tem vínculos garantidos a partir de 2026/27. Aaron Gordon (US$ 32 milhões) e Cameron Johnson (US$ 23 milhões) também limitaria um movimento de Denver.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Então, o cenário mais provável seria James aceitar um salário menor para se juntar a um time que lhe daria a chance de vencer seu quinto título. Além disso, de acordo com o jornalista Marc Stein, há uma crença na NBA que 2024/25 deve ser o último ano de LeBron no Lakers. Sobretudo, após a chegada de Luka Doncic e o desejo da franquia em montar um time ao seu redor.

Apesar dos rumores sobre a saída de LeBron James do Lakers, a possível união com Nikola Jokic também poderia ser no time de Los Angeles. Isso porque o pivô recusou estender seu contrato com o Nuggets nesta offseason. Portanto, o astro da franquia deve abrir negociações apenas depois do fim da temporada 2025/26. Atualmente, ele é elegível para estender seu atual vínculo por três anos, mas pode ter um acordo ainda melhor se o fizer daqui um ano.

Continua após a publicidade

Da mesma forma, Brett Siegel, do site ClutchPoints, revelou o desejo de Luka Doncic atuar ao lado do sérvio. O jornalista informou que o craque gostaria de jogar no mesmo time de Jokic. A informação, entretanto, veio dias após a eliminação do Lakers nos playoffs da NBA.

Situação realista?

No entanto, a foto publicada pelo agente de Jokic pode não ser nenhum indício de união do sérvio com LeBron. Afinal, há também a presença de Maverick Carter. O empresário estaria organizando uma liga de basquete com objetivo de concorrer com a NBA. Assim, esse encontro seria pensando na organização do campeonato.

Continua após a publicidade

Carter é gerente de negócios de LeBron James. Em janeiro, a ESPN, informou sobre a possível criação desta liga. De acordo com Shams Charania, o empresário foi contratado como consultor por investidores que querem injetar US$5 bilhões para criar o torneio.

O objetivo seria a formação de uma liga com seis times masculinos e seis times femininos, jogando ao redor do mundo. Ou seja, em um formato similar à Fórmula 1.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA