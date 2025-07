Boletim de rumores da NBA: Agentes livres restritos

Muitos times da NBA já definiram seus times para a próxima temporada, mas alguns agentes livres seguem “presos” nos rumores. Com o atual Acordo Coletivo de Trabalho (CBA), a offseason ficou muito diferente para alguns deles. Então, em 2025, tudo parece bem claro. Após quase um mês que o mercado abriu, quatro jogadores esperam resolver onde vão jogar e quanto vão ganhar.

Por enquanto, Cam Thomas, Josh Giddey, Jonathan Kuminga e Quentin Grimes seguem mais ativos nos rumores do que jamais estiveram em suas carreiras na NBA. Dos quatro, Thomas e Kuminga seguem nos mesmos times de sempre. Enquanto o ala-armador está no Brooklyn Nets, o ala tem vínculo com o Golden State Warriors. Os outros dois, no entanto, já saíram em trocas.

Giddey deixou o Oklahoma City Thunder para o Chicago Bulls na última offseason. Por outro lado, Grimes rodou por mais times da NBA antes de virar um dos quatro agentes livres restritos. Ele passou por New York Knicks, Detroit Pistons, Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers.

O que já deu para entender, por conta dos rumores na NBA, é que os agentes livres estão muito insatisfeitos com os seus times. Eles querem salários muito mais altos do que as equipes estão oferecendo, de fato. E como a offseason deixou as franquias sem espaço para ofertas, os jogadores estão sem poder de barganha.

De acordo com as regras, quando os agentes livres restritos recebem ofertas de outros times, suas equipes originais podem igualar as propostas e manter os atletas. Agora, não sobrou dinheiro para ninguém.

Cam Thomas (Brooklyn Nets)

Aliás, um dos poucos times que podem oferecer algo aos agentes livres restritos é o Brooklyn Nets. Se quisesse ir atrás de outros jogadores, poderia oferecer um contrato a Josh Giddey, por exemplo. Não vai, mas teria a chance.

O problema é que o Nets tem o seu próprio jogador para resolver. Enquanto Cam Thomas quer um salário de US$30 milhões anuais, Brooklyn posterga o acordo. E não vai oferecer a ele tal valor. De acordo com rumores da NBA, o time controla o futuro do jogador e não tem a menor vontade de aumentar a proposta.

Mais uma vez, no campo dos rumores, segundo o jornalista Grant Afseth, do Fastbreak Journal, Cam Thomas é visto como um jogador de banco para a maioria dos times da NBA. Jake Fischer, do Substack, informou que o Nets ofereceu a ele menos da metade: US$14 milhões. Ao invés de quatro anos, a proposta foi de apenas duas campanhas.

Ou seja, não tem acordo tão cedo entre as partes. Thomas se vê ao mesmo nível de Tyler Herro, astro do Miami Heat, por exemplo. A NBA, segundo rumores, o vê como um sexto homem.

Josh Giddey (Chicago Bulls)

É fato que Josh Giddey fez um grande fim de temporada no Chicago Bulls, mas por ser um dos agentes livres restritos, está na mesma situação dos outros três. Ele quer o mesmo salário de Cam Thomas, US$30 milhões por ano. O Bulls, por outro lado, oferece US$20 milhões.

Giddey é um jovem talento, especialmente no ataque. Ótimo passador, capaz de empilhar triplos-duplos. Fez sete em 2024/25, sendo cinco deles após a trade deadline da NBA. Detalhe: Chicago ganhou os cinco jogos. Mas por ser um dos agentes livres restritos da NBA, o australiano está muito insatisfeito, segundo rumores.

De acordo com Sam Amico, do HoopsWire, nenhum outro time da NBA entrou em contato com o Bulls por Giddey. Por enquanto, ninguém fala em troca vai sign and trade (assinar com Chicago e sair em negócio para outra equipe). A tendência é que ele siga, mas pelo valor que a franquia quer.

O conceito dos agentes livres restritos na NBA era, em suma, para que jogadores e times pudessem “dividir” o controle da situação. Os atletas, após quatro anos na liga, poderiam testar seus valores no mercado.

Enquanto o jogador recebia ofertas de outras equipes, ele dava a chance ao seu time de igualar e manter o atleta. Era simples e prático. Foi assim que Deandre Ayton, por exemplo, ganhou o seu grande contrato da carreira. Os rumores da NBA apontavam que o Phoenix Suns não iria segurar o pivô, mas era um dos melhores agentes livres na época.

O Inidana Pacers fez a proposta e Ayton aceitou. Então, o Suns igualou e o manteve no time, em 2022. Mas tudo mudou nos últimos anos e os agentes livres restritos estão sem qualquer poder. Hoje, as equipes fazem jogo duro e ditam qual é o próximo salário do atleta.

Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

De todos os agentes livres restritos, ninguém aparece mais nos rumores da NBA que Jonathan Kuminga. O ala simplesmente não quer mais ficar no Golden State Warriors, mas sabe que precisa do time para receber um salário melhor. Do contrário, as equipes pouco podem oferecer. Enquanto o Utah Jazz pode dar a ele US$6.6 milhões, o Brooklyn Nets tem um teto de US$19.9 milhões. E ele não quer ir para o Nets.

Kuminga quer ganhar cerca de US$30 milhões, assim como os outros agentes livres restritos. O Warriors, por outro lado, quer trocar o jogador. No entanto, esbarra nas restrições da NBA, por conta dos níveis de multas, os aprons. Se ele assinar um acordo de tal valor, Golden State só pode receber US$15 milhões em contratos.

Phoenix Suns e Sacramento Kings aparecem como os principais candidatos na NBA, enquanto o Chicago Bulls está mais distante, segundo os rumores.

Quentin Grimes (Philadelphia 76ers)

Por fim, Quentin Grimes tem situação similar aos outros agentes livres. Ele quer um salário maior e o Philadelphia 76ers faz jogo duro. Grimes quer US$25 milhões, enquanto o Sixers estaria pensando em dar a ele US$70 milhões por quatro anos. Ou seja, cerca de US$17.5 milhões por campanha.

O Sixers já está acima do primeiro nível de multas e o valor não colocaria o time no segundo. Além disso, a equipe já deixou claro que não quer perder o jogador em uma troca. Então, de todos os agentes livres, Grimes parece o mais próximo de um acerto.

