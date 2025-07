Três opções de times caso Bulls dispense Nikola Vucevic

Duas vezes All-Star, o pivô Nikola Vucevic pode deixar o Chicago Bulls por outros times da NBA. Após rumores de que a equipe de Chicago poderia dispensar o jogador, imaginamos três cenários possíveis para ele reforçar uma franquia em 2025/26. Aos 34 anos, Vucevic vai para a última campanha sob contrato, no valor de US$21.5 milhões.

Embora Nikola Vucevic ainda consiga produzir números impactantes, o Bulls já não tem mais quase ninguém do elenco que chegou a liderar o Leste em 2021. Ali, foi o último grande momento do time de Illinois na NBA. Desde então, Lonzo Ball ficou dois anos fora, voltou às quadras e já saiu em troca para o Cleveland Cavaliers. Enquanto isso, Alex Caruso foi para o Oklahoma City Thunder por Josh Giddey. Por fim, DeMar DeRozan e Zach LaVine estão no Sacramento Kings.

Ou seja, daquele Bulls, só sobraram Patrick Williams, Ayo Dosunmu e Coby White, além do próprio Vucevic. Enquanto Dosunmu e White aparecem em vários rumores de troca e o time deve abrir mão de um deles, Williams perdeu espaço e jamais tornou-se o que a franquia esperava.

Agora, com um grupo mais jovem, Vucevic pode deixar o Bulls antes mesmo do início da campanha de 2025/26 da NBA. Apesar de várias conversas sobre trocas, a direção jamais passou perto de fechar algo. Hoje, as propostas desapareceram, pois nenhum time quer se comprometer com seu salário e correr riscos de ele sair ao fim da temporada. Neste caso, portanto, apenas via dispensa.

Mas quais times Nikola Vucevic poderia jogar após a saída do Bulls? Embora algumas das equipes estejam com seus elencos quase prontos, sempre cabe alguém com talento por um valor bem menor. Afinal, caso seja dispensado, ele poderia reforçar outras franquias pelo mínimo para veteranos.

Golden State Warriors

Sim, a direção do Warriors já disse que não tinha interesse em troca por Nikola Vucevic. De novo, em troca. Ninguém falou sobre ele livre no mercado. E é bem claro que Golden State precisa de um pivô com capacidade para ser titular. Hoje, o time de San Francisco conta apenas com Quinten Post e Trayce Jackson-Davis para a função após a ida de Kevon Looney para o New Orleans Pelicans.

Então, Vucevic pode ter funções similares que teve no Bulls até então: espaçamento de quadra e rebotes. É tudo o que o Warriors gostaria de ter para tentar brigar nos playoffs da NBA. E isso não impede que o Warriors tente fechar com Al Horford.

Boston Celtics

É fato que o Celtics não tem muito o que fazer na próxima temporada da NBA, mas e se conseguir um pivô do nível de Nikola Vucevic? É um grande upgrade em relação aos jogadores que estão lá, como Luka Garza e Neemias Queta. Com um pivô melhor, além do que o time tem em Jaylen Brown, Derrick White e Anfernee Simons, dá para pensar em playoffs.

E Nikola Vucevic tem uma coisa que o técnico Joe Mazzulla mais gosta: arremessos de três. Afinal, em 2024/25, o pivô fez 18.5 pontos, 10.1 rebotes e acertou 40.2% do perímetro.

Memphis Grizzlies

O Grizzlies passa por um momento estranho na NBA, especialmente após trocar Desmond Bane para o Orlando Magic. Após rumores de que Ja Morant poderia sair em breve, o time estendeu o contrato de Jaren Jackson Jr. Mas Jackson deve demorar a voltar às quadras. E o mesmo aconteceu com Zach Edey. Isso, sem contar que Memphis mandou Jay Huff para o Indiana Pacers.

Então, Nikola Vucevic poderia ser um grande reforço para o Grizzlies. E serviria, ainda, como um tutor para Edey se desenvolver para os próximos anos. Por um mínimo para veteranos, o pivô poderia ajudar.

