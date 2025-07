Reação de Dylan Harper viraliza após contrato com Spurs

O San Antonio Spurs oficializou o contrato do armador Dylan Harper. De acordo com a plataforma Spotrac, o acordo é de quatro anos no valor de US$56 milhões. O jovem da Universidade de Rutgers foi a segunda escolha do Draft de 2025, atrás apenas de Cooper Flagg, selecionado pelo Dallas Mavericks.

Dylan Harper assinou o contrato com o Spurs em 3 de julho. No entanto, apenas esta semana, o Spurs divulgou o momento em que o armador fechou o acordo com a franquia. O vídeo, publicado no X (antigo Twitter), viralizou por conta da reação do jovem com o valor do acordo.

“Caramba”, disse Harper, ainda rindo ao assinar o contrato com o Spurs.

Dylan Harper’s reaction to seeing his contract is amazing. 🤣 (via @SpursNation_SA) Continua após a publicidade pic.twitter.com/u6hQq7hjSm — Hoop Central (@TheHoopCentral) July 26, 2025



O contrato de Harper com o Spurs é o maior da história para uma segunda escolha do Draft. A nivel de comparação, o segundo escolhido há dez anos, o armador D’Angelo Russell, recebeu US$ 23 milhões no acordo de calouro. Desse modo, cerca de US$ 33 milhões a menos que o salário do novato de San Antonio.

O contrato dado pelo Spurs é justo pelo que Dylan Harper apresentou antes de chegar à NBA. Nascido em 2006, o armador foi um dos melhores nomes da NCAA na temporada passada. Por Rutgers, afinal, ele teve médias de 19.4 pontos, 4.6 rebotes e quatro assistências em 29 partidas. Além disso, acertou 48.4% dos arremessos de quadra e 33.3% das bolas de três.

Após o Draft, Harper defendeu o Spurs na Summer League. Em duas partidas, assim, ele anotou 16 pontos, mostrando potencial com a camisa de San Antonio.

Com Harper, o Spurs terá um dos núcleos mais jovens e promissores da NBA. Além do armador, o elenco conta com Victor Wembanyama, Stephon Castle e De’Aaron Fox. A expectativa, portanto, é conseguir dar com o conjunto o próximo passo da reconstrução: a classificação aos playoffs.

O San Antonio Spurs não avança aos playoffs desde 2018/19. Nas últimas duas temporadas, a equipe apresentou melhora, mas ainda ficou longe da pós-temporada. Dylan Harper, porém, acredita que isso vai mudar a partir de agora.

“A situação do Spurs vai mudar muito rápido”, disse Harper, em entrevista coletiva. “O Spurs vai aos playoffs. Então, eu acho que nossos fãs e todo mundo precisa saber que nosso grupo é muito bom. Temos muito a crescer aqui. Então, o céu é o limite com o elenco que nós temos”.

