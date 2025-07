Dylan Harper pode facilitar troca de De’Aaron Fox

Segunda escolha do Draft 2025 da NBA, Dylan Harper chega em um San Antonio Spurs que começa a ganhar força com nomes como Victor Wembanyama e De’Aaron Fox. No entanto, o time texano pode ter de tomar algumas decisões para o futuro próximo. Isso porque o contrato de Fox expira ao fim de 2025/26 e vai querer uma extensão para os próximos anos.

De acordo com o jornalista Keith Smith, do site Spotrac, De’Aaron Fox pode receber cerca de US$229 milhões por quatro anos, o que chegaria aos US$57 milhões anuais. Apesar de tudo isso, a direção do Spurs quer contar com o armador e planeja a extensão.

A questão é que, a partir daí, existe a projeção de crescimento na carreira de Dylan Harper. Enquanto Harper estiver no início de sua jornada na NBA, ele deve ter menos tempo de quadra. Mas o Spurs o selecionou para ser o armador do futuro. Assim, Fox poderia deixar San Antonio em uma troca futura.

A direção do Spurs não quer abrir mão de Fox por enquanto e sabe que ele será importante para a evolução de Harper. Então, alguns rumores apontam que San Antonio poderia deixar o ex-jogador do Sacramento Kings ir embora em uma troca dentro de dois anos.

Dylan Harper, no entanto, pode atuar ao lado de De’Aaron Fox. Afinal, o calouro sabe jogar sem a bola e foi assim que fez seu único ano no basquete universitário por Rutgers. A questão é que o Spurs gostaria de fazer de Harper o seu armador principal em alguns anos.

De acordo com Jeremy Woo, da ESPN, tudo depende da evolução do arremesso de Dylan Harper na NBA.

“Se o seu arremesso de três virar uma arma verdadeira em seu jogo, Harper faz de Fox uma opção de troca para o futuro”, disse Woo.

Por Rutgers, Dylan Harper fez 50 cestas de três em 150 tentativas. Ou seja, 33.3%, o que é considerado baixo para a NBA. Então, a ideia é transformar o jovem em um arremessador mais consistente nos próximos anos para ter a opção de usar Fox em uma troca ou não.

Não quer dizer que De’Aaron Fox será trocado daqui dois ou três anos. Aliás, nem se vai. Mas o fato é que a extensão de Fox deve criar a chance de o Spurs receber mais jogadores em contrapartida no futuro.

Com oito anos de carreira na NBA, De’Aaron Fox chegou ao Spurs após troca com o Kings na última trade deadline. Desde então, ele fez 17 jogos e teve médias de 19.7 pontos, 6.8 assistências e acertou 27.4% dos arremessos de três.

