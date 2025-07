Stephen Curry revela meta antes de aposentadoria da NBA

Em entrevista à revista Complex, Stephen Curry voltou a falar sobre sua aposentadoria da NBA. O astro do Golden State Warriors participou do programa 360 With Speedy, que foi ao ar na quinta-feira (24). Durante a conversa, o jogador falou sobre diversos assuntos, mas revelou uma meta antes de parar de exercer sua profissão.

“Eu conversei com todos os caras que estenderam seu auge, e, sabe, não há nada mais elegante do que ser um cara que, quando parar, vão dizer ‘eu tiro o chapéu’. Só quero me colocar em uma posição em que possa dizer que fiz tudo o que pude para tirar o máximo proveito deste esporte. E espero ter saúde para dizer que estou bem e decidir na hora certa”, iniciou o camisa 30.

Quando questionado pelo apresentador sobre quando será sua aposentadoria da NBA, Stephen Curry deixou os fãs animados. “Não estou nem perto disso. Com certeza ainda tenho muitos anos. 100%”, disse.

Aliás, antes de parar de jogar, Curry traçou algumas metas na carreira. Ele conquistou quatro títulos da NBA, dois prêmios de MVP e detém inúmeros recordes, incluindo o de cestas de três pontos convertidas. Além disso, já é considerado o maior arremessador da história da liga. No entanto, ele ainda quer entrar para a lista dos maiores cestinhas da história.

“Eu não diria que não me importo, mas faço as contas de vez em quando. Toda vez que supero alguém em pontuação como Jerry West, que foi especial para mim, é quando penso: ‘até onde eu consigo chegar?’. Então eu faço as contas. Se eu tiver uma média de 20 e poucos pontos, duas temporadas e meia, jogando 70 partidas, consigo chegar ao topo da lista?”, continuou Curry.

Atualmente, Stephen Curry ocupa a 24ª posição de maiores cestinha, com 25.386 pontos. O décimo lugar é ocupado por Carmelo Anthony, com 28.289. Mas James Harden está apenas 602 pontos atrás dele e provavelmente o ultrapassará em algum momento de 2025/26. Em nono lugar está Shaquille O’Neal, com 28.596.

No entanto, sua média de pontos por jogo caiu nos últimos três anos. Apesar disso, Curry ainda fez 24.5 pontos por jogo na temporada passada. Para alcançar O’Neal, por exemplo, ele teria que ter uma média de 22 pontos por jogo nas próximas duas campanhas e disputas 146 partidas.

“Mas depois que faço as contas, não penso mais nisso até a próxima vez que passar alguém. Então, é só uma maneira divertida de se manter competitivo e ter uma marca legal. Mas não é por isso que vou continuar jogando. É mais porque quero chegar a um nível em que possamos competir e disputar título de novo”, completou o ídolo do Golden State Warriors.

Tema frequente

Aos 37 anos, a aposentadoria de Stephen Curry na NBA tem sido tema em várias de suas entrevistas. No início de junho, ele também falou sobre o tema e revelou já ter alguns planos. Em documentário produzido pela rede NBC, o armador falou sobre seus projetos como empresário e citou inspiração em Michael Jordan.

“Ele (Jordan) pode ser o único da nossa geração que já ocupou esse cargo e fez isso dessa forma. A ideia de fazer parte de um grupo de proprietários que me permita ter um impacto em como uma franquia deve ser operada, como fizemos com o Warriors. Então, isso é algo que me empolga. Como um jogador ainda ativo, não posso fazer isso. Mas vocês me verão nesse cargo em algum momento no futuro”, disse Curry à época.

Por fim, seu pai, Dell Curry, também negou que a aposentadoria está perto de acontecer. Em entrevista ao portal RG Sports, o ex-jogador ainda revelo que ele quer ganhar o quinto título de sua carreira na NBA.

“Ele ainda ama o esporte e é um cara competitivo. Ele quer ganhar outro título. Então, ainda não está nem perto de se aposentar. Mas, quando chegar a hora, acho que ele tomará a decisão certa. Acho que não vai depender exatamente de habilidade ou do que ele consegue fazer em um jogo. Acredito que é uma questão de conseguir passar pelos rigores da preparação para jogar em uma temporada da NBA”, contou Dell Curry.

