Pai desmente aposentadoria de Stephen Curry da NBA

Apesar de declarações recentes sobre planos após a aposentadoria da NBA, Stephen Curry não indicou quando vai parar de jogar. Então, em entrevista ao portal RG Sports, seu pai, Dell Curry, garantiu que o filho está longe de largar o esporte. Aos 37 anos, o astro do Golden State Warriors já venceu quatro títulos, mas pode querer o quinto.

“Ele ainda ama o esporte e é um cara competitivo. Ele quer ganhar outro título. Então, ainda não está nem perto de se aposentar. Mas, quando chegar a hora, acho que ele tomará a decisão certa. Acho que não vai depender exatamente de habilidade ou do que ele consegue fazer em um jogo. Acredito que é uma questão de conseguir passar pelos rigores da preparação para jogar em uma temporada da NBA”, disse o pai do craque.

Além de despistar a aposentadoria de Stephen Curry da NBA, seu pai relembrou como foi quando ele tomou essa decisão. Ex-jogador, Dell Curry atuou por 16 anos na liga, sendo dez deles pelo Charlotte Hornets. Ele parou de jogar aos 37 anos (mesma idade do filho), em 2002, quando defendeu o Toronto Raptors.

“Sei que, quando me aposentei, isso (questão física) foi um fator importante. Eu não sentia que tinha energia ou esforço para trabalhar e treinar durante todo o verão. Então, não vi que não me privaria de nada, nem dos meus companheiros de equipe e nem daria tudo de mim naquela temporada. Acho que é nisso que a decisão se resume”, relembrou.

Por fim, o ex-jogador apostou até quando seu filho pode atuar na NBA. Na avaliação, ele levou em conta o camisa 30 do Warriors ser considerado o melhor arremessador de todos os tempos.

“Com certeza ele pode jogar até os 40 anos. Só de saber arremessar a bola, vai chamar a atenção. Mesmo que ele fique na zona morta, com 41 anos, vão ter que marcá-lo. Portanto, significa que ele está abrindo espaço para outros jogadores. Se você sabe arremessar, terá algum time que pode te usar na NBA de hoje. Mas, se você for Stephen Curry, acho que vai conseguir jogar até dizer chega”, finalizou.

Planos pós-NBA

Apesar de ainda atuar em grande nível, o astro do Golden State Warriors já começa a planejar seu futuro quando parar de jogar basquete. Em documentário produzido pela rede NBC, o armador falou sobre seus projetos como empresário e citou inspiração em Michael Jordan.

Apesar de já contar contar com sua própria empresa, o astro mira outras funções após a aposentadoria da NBA. Um dos seus grandes desejos, aliás, é ser proprietário de uma franquia.

“Ele (Jordan) pode ser o único da nossa geração que já ocupou esse cargo e fez isso dessa forma. A ideia de fazer parte de um grupo de proprietários que me permita ter um impacto em como uma franquia deve ser operada, como fizemos com o Warriors. Então, isso é algo que me empolga. Como um jogador ainda ativo, não posso fazer isso. Mas vocês me verão nesse cargo em algum momento no futuro”, disse Curry.

No entanto, ser dono de uma franquia da NBA não é o único plano de Stephen Curry após sua aposentadoria. Ainda na conversa para o documentário, o astro citou outros desejos. Dentre eles, falou sobre a chance de se tornar comentarista.

