Astro da NBA, Stephen Curry revela problema: “Sou uma fraude”

Reconhecido como o maior arremessador de todos os tempos e grande astro da NBA, Stephen Curry surpreendeu ao revelar que lida com a chamada síndrome do impostor. Em gravação para o documentário “Curry Inc.: The Business of Stephen Curry“, da rede NBC, ele falou sobre a condição marcada por dúvidas constantes sobre a própria competência. Isso, aliás, mesmo tendo diversas conquistas expressivas na carreira.

O documentário será lançado nesta quarta-feira (11). Então, além de falar sobre negócios e seu futuro após a aposentadoria, o armador revelou pela primeira vez o problema.

“Sou humano. Como todos, por vezes, duvido de mim mesmo. Às vezes, sinto que não pertenço aqui, que sou uma fraude”, disse o ídolo do Golden State Warriors.

A síndrome do impostor leva indivíduos altamente capazes a duvidar de seu próprio valor. Assim, a pessoa pode atribuir conquistas a fatores externos, como sorte, por exemplo. Segundo especialistas, é comum entre pessoas perfeccionistas e de alto desempenho. Como grande astro da NBA, Stephen Curry se encaixa neste quadro.

Isso porque ele é filho do ex-jogador Dell Curry, que esteve na liga americana por 16 temporada. Portanto, cresceu imerso ao universo do basquete profissional. Mesmo assim, entretanto, ele não tinha expectativas de um dia atuar na NBA. Então, usou sua mentalidade de “azarão” como motivação.

“Eu não sonhava com isso. Acho que combinar as habilidades dadas por Deus com a ética de trabalho, e conseguir me entregar ao jogo, foi uma boa fórmula”, avaliou.

O astro de 36 anos também falou sobre os desafios de equilibrar o sucesso nas quadras com os compromissos familiares e sociais.

“Todos gostaríamos de ser melhores maridos, melhores pais, estarmos mais presentes na vida dos que nos são próximos. Mas, a minha vida me leva para muitas direções”, disse Curry.

Apesar de lidar com a síndrome do impostor, os números de Curry na NBA são incríveis. O craque soma quatro títulos pelo Warriors, dois prêmios de MVP e um MVP das Finais. Além disso, acumula 11 seleções para o time ideal da liga, 11 participações no All-Star Game e uma medalha de ouro olímpica. Por fim, o camisa 30 também é jogador com mais bolas de três pontos da história da liga.

