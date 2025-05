Com Stephen Curry, veja os atletas mais bem pagos do mundo

Stephen Curry está entre os atletas mais bem pagos do mundo. A Forbes anunciou nesta sexta-feira (16) a lista dos esportistas que mais faturam por ano. Com o astro do Golden State Warriors na segunda posição, desse modo, a liderança ficou Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, com uma renda total estimada em US$ 275 milhões.

Atrás apenas do camisa 7 português, Stephen Curry tem um faturamento anual estimado em US$ 156 milhões. Parte do valor envolve o salário do astro com o Warriors. Em 2024/25, afinal, o ídolo de Golden State foi o jogador mais bem pago da NBA, com US$ 55.7 milhões.

Curry, além disso, é um ícone global que conta uma cadeia de patrocínios. Através da linha Curry Brand, ele recebe milhões na parceria com a Under Armour. Fora o esporte, o astro também vem se destacando como empresário e investidor, através de ativos nos setores de mídia, tecnologia e alimentação saudável. Assim, diversificando ativos para ser o segundo entre os atletas mais bem pagos do mundo.

Além de Stephen Curry, o craque LeBron James é outro atleta da NBA entre os mais bem pagos do mundo. Atrás de estrelas do futebol e NFL, o astro do Los Angeles Lakers aparece na sexta posição, com US$ 133.8 milhões em 2025. Diferente do rival do Warriors, aliás, o camisa 23 não tem o salário no basquete como maior fonte, uma vez que é apenas o 14º jogador mais bem pago na liga.

Assim, LeBron é impulsionado entre os mais bem pagos por conta dos contratos de publicidade. Segundo a Forbes, alias, ele recebeu US$ 80 milhões através de acordos do tipo em 2025. As principais parcerias são com Nike, Apple, PepsiCo, além da sua produtora SpringHill Company.

Por fim, o último jogador da NBA entre os atletas mais bem pagos no mundo é Kevin Durant. Em 2025, o astro do Phoenix Suns faturou pouco mais de US$ 101 milhões, sendo o décimo na lista. A NBA é a maior fonte, sendo que o camisa 35 foi o quarto atleta mais caro em 2024/25, com um salário de US$ 51.1 milhões.

Como Stephen Curry e LeBron, portanto, Durant também acumula contratos publicitários. Na Nike, por exemplo, ele é um dos principais rostos há anos. Além disso, conta com acordos com Google, Coinbase e investimentos em startups de tecnologia e mídia, além de negócios no mercado de cannabis legalizada.

Portanto, confira a lista dos dez atletas mais bem pagos no mundo em 2025:

1. Cristiano Ronaldo (Futebol): US$ 275 milhões

2. Stephen Curry (NBA): US$ 156 milhões

3. Tyson Fury (Boxe): US$ 146 milhões

4. Dak Prescott (NFL): US$ 137 milhões

5. Lionel Messi (NBA): US$ 135 milhões

6. LeBron James (NBA): US$ 133,8 milhões

7. Juan Soto (MLB): US$ 114 milhões

8. Karim Benzema (Futebol): US$ 104 milhões

9. Shohei Ohtani (MLB): US$ 102,5 milhões

10. Kevin Durant (NBA): US$ 101,4 milhões

