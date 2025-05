NBA: Mavericks define Lonzo Ball como alvo

O Dallas Mavericks tem um alvo na offseason da NBA: o armador Lonzo Ball. Com Kyrie Irving lesionado até janeiro de 2026, a equipe deve buscar um armador para o elenco que deve ter Cooper Flagg ao lado de Anthony Davis. Assim, segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o jogador do Chicago Bulls surge como opção.

“Eu diria que Ball é um nome interessante que podemos ver no no radar do Mavericks”, disse o jornalista.

Segundo Shams Charania, da ESPN, o Mavericks definiu um armador como prioridade na offseason da NBA. Após conseguir a primeira escolha do Draft, o time deve selecionar Cooper Flagg, o que alavanca o potencial do elenco. No entanto, com Irving fora por quase toda a temporada, um jogador para a posição é visto como necessário para a equipe ter chances no Oeste.

Ball, assim, ganha força após boa temporada pelo Bulls na NBA. Após ficar dois anos fora por lesões no joelho, o armador mostrou que ainda tem condições de ser titular na liga. Em 35 jogos, sendo 14 no quinteto inicial, ele teve médias de 7.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.3 assistências, além de um 1.3 roubo em 2.2 minutos.

Com mais tempo em quadra, Lonzo Ball pode liderar o ataque do Mavericks na NBA. Durante sua carreira, o armador ficou conhecido pelo trabalho em transição e em jogo rápido, além de ter um Q.I. de basquete elevado. Assim, com Davis e Flagg, ele poderia ter alvos interessantes. Enquanto isso, ele também se consolidou como um bom defensor de perímetro, algo que pode reforçar ainda mais o modelo de jogo que deseja o GM Nico Harrison.

Para 2025/26, aliás, Ball tem um contrato de US$10 milhões com o Bulls na NBA. Porém, o time de Chicago tem como prioridade manter Coby White e Josh Giddey, após ótima reta final da dupla em 2024/25. Portanto, poderia liberar o camisa 2 por uma oferta razoável do Mavericks.

Por fim, além da busca por um armador, o Mavericks também promete ter uma offseason movimentada com o Draft da NBA. O time, afinal, foi premiado com a primeira escolha do Draft e deve escolher Cooper Flagg. A seletiva de 2025 está marcada para 25 de junho, no Barclays Center, em Brooklyn, New York.

