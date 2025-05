Kevin Durant ganha prêmio de jornalistas da NBA

Kevin Durant ganhou mais um prêmio na NBA. Porém, não foi um dos tradicionais da liga, como MVP, Defensor do Ano ou Jogador Decisivo. O astro foi premiado pela Associação de Jornalistas de Basquete como jogador que demonstra “cooperação e elegância ao lidar com a mídia e os fãs”.

Criado em 2001, o prêmio é concedido anualmente pela Associação de Jornalistas da NBA. Ele, assim, reconhece o jogador que melhor combina excelência em quadra com respeito e acessibilidade com a mídia e fãs. O troféu é batizado com o nome de Magic Johnson, uma vez que o ídolo do Los Angeles Lakers é símbolo de carisma e espírito esportivo.

É a segunda vez que Durant recebe o prêmio dos jornalistas da NBA. Em 2010/11, na época no Oklahoma City Thunder, o astro também recebeu o troféu. Assim, ele é apenas o quarto atleta a ser premiado com a honraria duas vezes. Os outros, aliás, foram: Stephen Curry (2016 e 2024); Damian Lillard (2017 e 2020); e Shane Battier (2007 e 2013).

O astro Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, ficou em segundo na disputa pelo prêmio de jornalistas da NBA. Além dele, os outros finalistas foram Bam Adebayo (Miami Heat); Tyrese Haliburton (Indiana Pacers); e Draymond Green (Golden State Warriors).

“Estamos muito satisfeitos em homenagear Kevin Durant com o prêmio mais uma vez na NBA”, disse o presidente da associação, Howard Beck. “Kevin há muito tempo é uma das estrelas mais acessíveis e reflexivas da NBA. Ele sempre reserva um tempo para os repórteres, seja para entrevistas oficiais ou para conversas informais. Além disso, nunca se esquiva de nenhum assunto”.

“Kevin Durant também está sempre disposto a analisar os detalhes de uma jogada específica ou discutir questões mais amplas que envolvem a liga. Então, sua paixão pelo jogo é evidente. Nossos membros também apreciaram muito a postura público dele em defesa da reabertura dos vestiários após pandemia. Assim, mostrando como esse acesso é crucial para construir confiança e uma boa relação entre nós e eles”, finalizou Beck.

O prêmio a Durant é entregue em um momento de transição do astro na carreira. Aos 36 anos, ele mais uma vez teve um grande ano, com médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências por jogo. No entanto, a ausência do Phoenix Suns nos playoffs deve encerrar a parceria do astro com a franquia.

