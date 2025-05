Site avalia troca de Zion Williamson no Pelicans

O futuro de Zion Williamson no New Orleans Pelicans tem sido alvo de rumores de troca nos últimos anos. O ala-pivô segue vivendo com constantes lesões, e o time o acompanhou neste sentido em 2024/25, com todos os principais nomes perdendo muitas partidas. Não há informações oficiais sobre ele estar disponível no mercado, mas o site The Lead projetou um acordo que pode envolver o jovem astro.

O portal analisou a possível troca e seus impactos, seja os pontos positivos ou negativos Para o jornalista Cody Taylor, o importante seria virar a página para jogador e franquia.

“A verdade é que um novo começo pode ser melhor tanto para Zion Williamson quanto para o New Orleans Pelicans. Ele só jogou 44% das partidas desde que foi selecionado no Draft. A franquia tem vivido muitas decepções. Trocar o camisa 1 pode ser o ponto central para uma reestruturação que leve a um sucesso sustentável no time. Enquanto isso, Zion pode enfim se tornar o jogador que foi projetado para ser, em outro lugar”, afirmou Taylor.

De fato, o ala-pivô não disputou a metade dos jogos da franquia desde 2019/20. Afinal, ele só participou mais de 30 partidas em dois anos. Em sua campanha mais saudável, 2023/24, se machucou em um momento crítico para o time no duelo com o Los Angeles Lakers no play-in. Então, uma lesão muscular o deixou de fora dos playoffs.

Nesse meio tempo, o camisa 1 acumulou mais de US$114 milhões em salários. Na atual campanha, só participou de 30 jogos.

Por outro lado, o jornalista também cita os problemas de uma possível troca de Zion WIlliamson para o Pelicans. Ele compara um acordo desse tipo com a troca de Luka Doncic do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers, relacionando isso ao início de trabalho do novo GM Joe Dumars.

“A troca de Luka mexeu com a popularidade de Nico Harrison em Dallas. A percepção sobre ele é terrível e a franquia só deve se recuperar porque vai conseguir Cooper Flagg no Draft. Apesar de tudo, Williamson ainda é amado em New Orleans. A equipe tem peças para competir com Dejounte Murray, Herb Jones, CJ McCollum e Trey Murphy. Negociar seu astro com esse elenco ao redor seria brutal para o começo de trabalho de Joe Dumars”, explicou.

De fato, o Pelicans tentou ir para um “All-In” na última campanha. A equipe negociou a troca por Dejounte Murray e tinha esperança de ter sua base com ele, Williamson, McCollum e Brandon Ingram. Mas tudo deu errado em uma campanha que além das lesões de Zion, teve Murray rompendo o tendão de Aquiles. Ingram jogou apenas 18 vezes. Herb Jones atuou em 20. Os únicos a atuarem mais de 50 do núcleo principal foram McCollum e Murphy.

Tudo isso influenciou na péssima campanha da franquia, que só venceu 21 vezes e acabou na penúltima posição do Oeste, só à frente do Utah Jazz. Uma campanha que começou com a expectativa de chegar aos playoffs, acabou em muita frustração e uma briga pela escolha de Draft. Por fim, New Orleans também caiu do quarto para o sétimo lugar no processo de loteria.

