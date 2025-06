ESPN planeja união de Stephen Curry e LeBron James; entenda

Duas das principais estrelas da NBA nas últimas décadas podem se unir: LeBron James e Stephen Curry. No entanto, a junção dos astros pode não ser em quadra, mas a ESPN planeja tê-los como analistas após suas aposentadorias. Em participação no podcast The Main Event, o produtor chefe da emissora, Tim Corrigan, projetou a contratação de futuros ex-jogadores para o time de transmissões.

“Estamos esperançosos. Se você falarmos de caras como James e Curry e todo o trabalho que eles fizeram, suas mentes de basquete, todos nós nos beneficiaríamos de mais exposição a isso, certo? Além disso, diria alguém como Chris Paul, que trabalhou um pouco conosco no ano passado. Então, ver como esses caras veem o jogo e o conhecem, teríamos muitas histórias e análises”, disse o produtor.

“Todos nós nos beneficiaríamos disso em eventos ao vivo e coisas do tipo. Ter a mente de pessoas que pensam e enxergam dessa forma e que estudaram o jogo com a mesma intensidade que ele”, completou Corrigan.

Vale lembrar que LeBron James e Stephen Curry já falaram sobre trabalhar na mídia após suas aposentadorias. O astro do Los Angeles Lakers, aliás, já possui um podcast ao lado de Steve Nash. Enquanto isso, ambos usaram a lenda da NFL, Tom Brady como exemplo.

“Vejo Tom Brady fazendo isso e ele tem sido ótimo até agora. Veremos. Mesmo que seja apenas uma aparição especial, uma ou duas partidas depois que eu terminar de jogar, mas é sempre divertido retribuir ao esporte”, disse James.

O ídolo do Golden State Warriors, aliás, foi o último a falar sobre seus planos após parar de jogar. Sobre ser comentarista, entretanto, ele disse que é preciso ter paciência.

“Eu seria mais paciente com isso. Penso em qual seria a oportunidade certa para mim. Isso porque quero me envolver de verdade em tudo o que faço. Neste momento, estou apenas avaliando os diferentes caminhos e opções que podem estar disponíveis”, revelou o armador no documentário “Curry Inc.: The Business of Stephen Curry“.

Por outro lado, Stephen Curry não descartou outras opções após a vida como atleta. Dentre os projetos, ele considera ser dono de uma franquia da NBA e até um futuro jogador de golfe.

“A ideia de fazer parte de um grupo de proprietários que me permita ter um impacto em como uma franquia deve ser operada, como fizemos com o Warriors. Então, isso é algo que me empolga. Como um jogador ainda ativo, não posso fazer isso. Mas vocês me verão nesse cargo em algum momento no futuro”, contou.

James, de 40 anos, e Curry, de 37, estão entrando em suas 23ª e 17ª temporadas na NBA, respectivamente.

