Stephen Curry revela planos após aposentadoria da NBA

Aos 37 anos, a aposentadoria de Stephen Curry da NBA começa a se aproximar. Apesar de ainda atuar em grande nível, o astro do Golden State Warriors já começa a planejar seu futuro quando parar de jogar basquete. Em documentário produzido pela rede NBC, o armador falou sobre seus projetos como empresário e citou inspiração em Michael Jordan.

A conversa faz parte de “Curry Inc.: The Business of Stephen Curry“, uma produção centrada na carreira e nas ambições empresariais de do craque. Vale lembrar que, atualmente, ele já é proprietário de uma empresa trabalha com três frentes diferentes: mídia, marketing e produção de whisky.

Apesar de já contar contar com sua própria empresa, Stephen Curry mira outras funções após a aposentadoria da NBA. Um dos seus grandes desejos, aliás, é ser proprietário de uma franquia. Então, citou o caminho trilhado por Michael Jordan nesta função. A lenda do Chicago Bulls foi, por anos, dono do Charlotte Hornets.

“Ele (Jordan) pode ser o único da nossa geração que já ocupou esse cargo e fez isso dessa forma. A ideia de fazer parte de um grupo de proprietários que me permita ter um impacto em como uma franquia deve ser operada, como fizemos com o Warriors. Então, isso é algo que me empolga. Como um jogador ainda ativo, não posso fazer isso. Mas vocês me verão nesse cargo em algum momento no futuro”, disse Curry.

Mesmo sendo o segundo atleta mais bem pago do mundo em 2024, o valor de uma franquia da NBA pode ser um empecilho para seu sonho. Agora, uma equipe da liga tem preço médio de US$4.6 bilhões, segundo a NBC. Atualmente, Curry já investe em uma liga de basquete 3×3 feminina. Da mesma forma, já falou sobre adquirir um time da WNBA.

Curry assinou uma extensão de contrato de um ano, no valor de US$62,6 milhões com o Golden State Warriors. Portanto, tem acordo válido até 2027. Ele recebeu mais de US$55 milhões em salário em 2024/25 e é o primeiro jogador na história da NBA a ganhar US$40 milhões, US$50 milhões e US$60 milhões em uma única temporada. Como resultado, tem o maior salário-base da liga desde 2017.

Outros planos

No entanto, ser dono de uma franquia da NBA não é o único plano de Stephen Curry após sua aposentadoria. Ainda na conversa para o documentário, o astro citou outros desejos. Dentre eles, falou sobre a chance de se tornar comentarista. Mas, sem pressa. Isso porque, relembrou Tom Brady, ídolo da NFL, que foi participar de transmissões logo quando parou de jogar. Enquanto isso, também disse sobre seu companheiro Draymond Green que, ainda em atividade, tornou-se analista da TNT.

“Eu seria mais paciente com isso. Penso em qual seria a oportunidade certa para mim. Isso porque quero me envolver de verdade em tudo o que faço. Neste momento, estou apenas avaliando os diferentes caminhos e opções que podem estar disponíveis”, disse.

Por fim, conhecido fã de golfe, ele também não descartou a chance de se tornar um atleta profissional do esporte. Neste caso, para disputar um torneio “masters” da categoria. Ou seja, apenas para ex-jogadores acima dos 50 anos. Para ter essa chance, então, teria 13 anos para se dedicar à nova modalidade.

“Essa seria uma meta divertida de perseguir, com certeza. É um torneio difícil de conquistar se você não for um dos ex-campeões da PGA. Então, fazer toda a jornada de qualificação e tudo mais… Mas, tenho quase certeza de que vou tentar. Já vi caras se preparando para fazer a mesma coisa”, completou.

