Stephen Curry sobe: melhores armadores da história da NBA

Não há dúvidas que Stephen Curry é um dos maiores armadores da história da NBA. Em 16 anos de carreira, o ídolo do Golden State Warriors tem quatro títulos, dois prêmios de MVP na fase regular e outro de finais. Além disso, é o maior arremessador de todos os tempos, sendo líder isolado em cestas de três pontos.

Continua após a publicidade

Diante das conquistas, fica a pergunta: Stephen Curry já é o maior armador da história?

Para o Hoops Hype, ainda não. O tradicional site dos EUA listou os 20 maiores armadores de todos os tempos. À frente de Curry, ainda está o lendário Magic Johnson, ídolo do Los Angeles Lakers. O camisa 30 do Warriors, porém, vem logo na sequência, deixando para trás outras lendas, como Oscar Robertson e Jerry West.

Continua após a publicidade

Além de Stephen Curry, outros armadores atuais da NBA também aparecem entre os melhores no ranking. São eles: Chris Paul, Russell Westbrook, Damian Lillard, Kyrie Irving e Luka Doncic.

Portanto, confira os 20 maiores armadores da história da NBA, segundo o HoopsHype:

1. Magic Johnson

Magic Johnson é ainda para muitos o líder entre os armadores da NBA. Nos anos 80 e 90, ele se consagrou como o grande ídolo do Los Angeles Lakers e levou o time a cinco títulos na primeira década, além de vencer três MVPs. Mesmo com 2,06 metros, o lendário armador conseguia se mover de forma inteligente e criativa, sendo um dos melhores passadores de todos os tempos.

Continua após a publicidade

2. Stephen Curry

Ano após ano, Stephen Curry fica mais próximo de liderar a lista de melhores armadores da história da NBA. Com quatro títulos, dois MVPs e um outro das finais, o ídolo do Golden State Warriors é também o líder em arremessos de três pontos em todos os tempos. Além disso, ele influenciou toda uma geração, com seu estilo. Porém, o fato de ser subestimado como passador ainda o deixa atrás de Magic.

3. Oscar Robertson

Antes de Magic revolucionar a posição, Oscar Robertson já havia redefinido o papel do armador. MVP em 1964 e campeão em 1971, ele foi o primeiro a registrar médias de triplo-duplo por uma temporada. Embora jogasse em uma era menos globalizada, seu impacto estatístico e versatilidade ainda impressionam, mantendo-o entre os maiores da história.

Continua após a publicidade

4. Jerry West

Ícone da NBA e inspiração para o logo da liga, Jerry West foi um armador completo. Campeão em 1972, disputou nove finais, mas perdeu a maior parte delas para o Boston Celtics. Ainda assim, venceu o MVP da decisão em 1969, mesmo sendo vice-campeão pelo Lakers. Portanto, seu arremesso mortal e mentalidade vencedora o tornaram um dos maiores da era pré-Magic.

5. Isiah Thomas

Embora tenha atuado em meio a lendas como Larry Bird, Magic e Michael Jordan, Isiah Thomas construiu um legado próprio. Com dois títulos da NBA e um MVP das finais, ele foi o líder emocional e técnico dos ‘bad boys’ do Detroit Pistons.

Continua após a publicidade

6. Chris Paul

Embora ainda em atividade, Chris Paul já está consolidado entre os grandes. Múltiplo All-Star, líder em assistências da liga por várias temporadas e referência em liderança, ele elevou todas as equipes por onde passou. No entanto, a ausência de um título e o histórico de lesões em momentos decisivos o impedem de subir ainda mais.

7. John Stockton

Mesmo sem títulos, John Stockton deixou uma marca que talvez nunca seja superada. Líder em assistências e roubos de bola da história da NBA, ele personifica eficiência e longevidade. Jogando ao lado de Karl Malone, foi peça-chave de um dos duos históricos da liga. Ainda assim, a ausência de anéis pesa contra ele.

Continua após a publicidade

8. Steve Nash

Duas vezes MVP, Steve Nash foi o motor ofensivo do Phoenix Suns em uma era marcada pelo jogo acelerado. Assim, visão de jogo e precisão nos passes ajudaram a moldar o estilo moderno da NBA. Contudo, mesmo com seus números e impacto, a ausência de finais e títulos enfraquece sua candidatura ao topo da lista.

9. Bob Cousy

Nos primórdios da NBA moderna, Bob Cousy foi o primeiro grande armador da liga. Com seis títulos e um MVP, liderou a dinastia inicial do Boston Celtics ao lado de Bill Russell. Mesmo atuando em uma era de menor profundidade técnica, seu domínio e criatividade marcaram época e abriram caminho para as gerações seguintes.

Continua após a publicidade

10. Jason Kidd

Jason Kidd brilhou na NBA por quase duas décadas. Desse modo, está entre os líderes em assistências e roubos na história. O armador, que perseguiu um título da liga por boa parte da carreira, conseguiu enfim conquistá-lo em 2011, pelo Dallas Mavericks.

Leia mais

11. Gary Payton

Gary Payton foi o armador mais temido defensivamente de sua geração. Com um prêmio de Melhor Defensor e nove seleções para o primeiro time defensivo, ele também comandava o ataque com eficiência. Apesar do auge ter sido em Seattle, conquistou seu único título no fim da carreira, pelo Miami Heat.

Continua após a publicidade

12. Russell Westbrook

Com três temporadas seguidas de triplo-duplo de média e um MVP em 2017, Russell Westbrook redefiniu o termo intensidade. No entanto, suas limitações em eficiência e decisões em playoffs impedem uma colocação ainda mais alta entre os grandes da posição.

13. Damian Lillard

Damian Lillard é um dos melhores armadores da atual geração da NBA. Na última década, afinal, ele acumula arremessos decisivos nos playoffs. Ao todo, aliás, o ídolo do Portland Trail Blazers tem nove All-Star Games. No entanto, ainda não conseguiu o sonhado título da liga.

Continua após a publicidade

14. Walt Frazier

Walt Frazier foi o astro do New York Knicks nos dois títulos da franquia, em 1970 e 1973. Desse modo, ele se destacou por sua defesa intensa e controle de ritmo. Além disso, seu desempenho decisivo nas finais o consagrou como um dos jogadores mais completos de sua geração.

15. Nate Archibald

Único jogador a liderar a NBA em pontos e assistências na mesma temporada, Nate Archibald foi um fenômeno no início dos anos 1970. Mais tarde, foi campeão com o Celtics em 1981, adaptando seu jogo.

Continua após a publicidade

16. Pete Maravich

Pete Maravich é um dos precursores do estilo criativo entre os armadores da NBA. Além disso, foi um dos maiores pontuadores da década de 70, sendo o líder em pontos em 1977. O lendário jogador, porém, não conseguiu traduzir isso em vitórias e aparições nos playoffs.

17. Tony Parker

Apesar de muitas vezes subestimado, Tony Parker foi peça vital nos quatro títulos do San Antonio Spurs em sua era. MVP das finais de 2007, ele combinava velocidade, finalizações precisas e controle de jogo. Então, sua trajetória na NBA, somada ao sucesso internacional com a França, confirma seu status entre os melhores armadores da história.

Continua após a publicidade

18. Kyrie Irving

Kyrie Irving é para muitos o jogador mais habilidoso da história. Ao longo da carreira, afinal, ele acumula dribles e jogadas históricas. Além disso, o astro foi decisivo no título do Cleveland Cavaliers em 2016 contra um dos melhores armadores da NBA, Stephen Curry. Porém, uma série de polêmicas nos últimos anos e mudanças forçadas de time o estagnaram na lista.

19. Luka Doncic

Com apenas 26 anos, Luka Doncic já é um dos maiores talentos da história NBA. MVP da Euroleague, campeão europeu e cinco vezes All-NBA, brilhou desde jovem por Real Madrid e seleção eslovena. Na liga dos EUA, liderou o Dallas Mavericks às finais em 2024. Por fim, supreendeu todo o mundo ao ser trocado para o Lakers em 2025.

Continua após a publicidade

20. Lenny Wilkens

Integrante do Hall da Fama, Lenny Wilkens teve carreira brilhante como jogador e técnico. Líder em assistências em 1970, foi MVP do All-Star Game em 1971, com nove participações no evento.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA