NBA: Josh Giddey estaria descontente com o Bulls

De acordo com Sam Amico, do portal HoopsWire, especializado na cobertura da NBA, Josh Giddey está descontente com o Chicago Bulls. Destaque do time na última temporada, o armador está distante de um acordo para a renovação de contrato. O jogador de 22 anos, aliás, é agente livre restrito. Ou seja, a equipe de Chicago pode cobrir as ofertas pelo atleta.

Segundo o jornalista, a negociação com a franquia não está agradando ao australiano. Afinal, Giddey esperava fechar um acordo rápido com o Bulls. Mas quase um mês após a abertura do mercado da NBA, as partes ainda não se entendem quanto aos valores. O armador quer receber em torno de US$30 milhões anuais, enquanto a franquia deseja pagar cerca de US$20 milhões. Vale lembrar que, em 2024/25, o jovem recebeu US$8,3 milhões em salários.

O rumor de insatisfação de Giddey ganhou força na Summer League, já que Giddey não apareceu em nenhum jogo do Bulls. Ao contrário do australiano, vários jogadores da equipe foram a Las Vegas para apoiar o time.

Além disso, Amico informa que nenhuma equipe da NBA procurou Josh Giddey ou o Bulls para oferecer uma sign-and-trade (assina e troca). Desse modo, a situação do atleta está indefinida. Até o momento, nenhuma das partes está disposta a ceder.

Apesar do impasse, Giddey postou, nesta semana, três fotos com a camisa do Bulls nos stories do Instagram. Além disso, voltou a usar o nome da franquia na sua bio. Ou seja, sinais de que a novela possa se encerrar em breve.

No entanto, outro jornalista que cobre a NBA aposta em um final feliz entre Josh Giddey e Bulls. De acordo com Brett Siegel, do portal Clutch Points, o australiano e a equipe devem entrar em acordo em breve, ainda que, hoje, estejam distantes. Ou seja, é uma questão de tempo para acertarem a renovação de contrato.

O armador chegou ao time de Chicago na última offseason, após uma troca com o Oklahoma City Thunder. Apesar da mediocridade do Bulls, Giddey se tornou o principal jogador da equipe. Em 70 jogos, ele alcançou médias de 14,6 pontos, 8,1 rebotes e 7,2 assistências. Além disso, acertou quase 38% das bolas de três, seu melhor aproveitamento da carreira.

Sexta escolha do Draft de 2021, Giddey já disputou 280 jogos na NBA. Nos três anos em Oklahoma, ele não mostrou a evolução que o Thunder imaginava. Assim, a equipe abriu mão dele para trazer o especialista defensivo Alex Caruso, na negociação com o Bulls.

Em Chicago, o camisa 3 caiu nas graças do técnico Billy Donovan. Além disso, ele passou a ter mais liberdade com a bola nas mãos e se tornou um ótimo playmaker. Assim, virou protagonista na nova equipe. Então, por conta do sucesso na última temporada da NBA, Josh Giddey espera ser recompensado pelo Bulls com um contrato lucrativo.

