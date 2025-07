NBA: Jogador deixa Lakers e fecha com time da Sérvia

O armador Shake Milton está de mudança para a Europa. De acordo com Donatas Urbonas, do BasketNews, o jogador assinou com o Partizan Belgrado, time da Sérvia, após deixar o Los Angeles Lakers na NBA. Desse modo, ele dá uma pausa em seus sete anos na liga dos EUA para disputar a EuroLiga 2025/26.

O acordo de Shake Milton com o Partizan será de dois anos. Os valores do acordo do jogador com o time da Sérvia, porém, não foram revelados por Urbonas.

Milton passou quase toda a última temporada na NBA no Lakers. Ele chegou ao time de Los Angeles em troca com o Brooklyn Nets. Em 30 jogos com a franquia, assim, ele teve médias de 3.9 pontos, 1.8 rebote, 1.3 assistência e 0.3 roubo de bola. Além disso, acertou 43.3% dos arremessos gerais e 29.4% dos três pontos.

Durante a semana, o Los Angeles Lakers dispensou Milton para abrir espaço no elenco da NBA. Após acertar com Marcus Smart, o time da Califórnia precisava rescindir com algum jogador. Desse modo, abriu mão do veterano, que teve média de apenas 11.5 miutos por jogo na campanha passada.

O jogador deixa a NBA após sete campanhas, sendo o Lakers o último time que ele defendeu. Antes da franquia de Los Angeles, Milton passou por Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, New York Knicks e Brooklyn Nets. Em 359 jogos, o ala-armador teve médias de 8.1 pontos, 2.4 assistências e 2.2 rebotes.

Além do jogador, o Lakers dispensou Jordan Goodwin, que já fechou com o Phoenix Suns para a próxima temporada da NBA.

Milton é mais um jogador a trocar a NBA pela EuroLiga. Nos últimos anos, nomes que passaram pelos EUA, como Kendrick Nunn, Jabari Parker e outros decidiram se mudar para a Europa. Inclusive, na mesma data que o armador, um outro ex-Lakers também decidiu assinar com um time da competição europeia.

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o armador Loonie Walker assinou com o Maccabi Tel Aviv, de Israel. O jogador, com passagem pelo Lakers entre 2022/23, estreou na EuroLiga em 2024 pelo Zalgiris Kaunas. No entanto, voltou à NBA na última fase regular, para defender o Philadelphia 76ers. Então, sem um novo contrato, decidiu retornar a Europa.

