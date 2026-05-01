Onde assistir NBA playoffs hoje: Lakers x Rockets
Time de Los Angeles lidera série do Oeste por 3 a 2
Saiba onde assistir ao Jogo 6 entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta sexta-feira (1). As equipes se enfrentam no Toyota Center, a partir das 22h30 (horário de Brasília).
Datas da série Lakers x Rockets
18/04: Houston Rockets 98 x 107 Los Angeles Lakers
21/04: Houston Rockets 94 x 101 Los Angeles Lakers
24/04: Los Angeles Lakers 112 x 108 Houston Rockets
26/04: Los Angeles Lakers 96 x 115 Houston Rockets
29/04: Houston Rockets 99 x 93 Los Angeles Lakers
01/05: Los Angeles Lakers x Houston Rockets
03/05: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *
* Se necessário
Los Angeles Lakers (3)
O Lakers tenta evitar uma virada histórica nos playoffs da NBA. Após abrir 3 a 0 na série, a equipe perdeu os últimos dois jogos para o Rockets. Desse modo, LeBron James e companhia viajam a Houston em busca da vitória para garantirem a classificação às semifinais.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Luka Doncic
|2,01
|27
|G
|Austin Reaves
|1,96
|27
|G
|Marcus Smart
|1,91
|32
|G
|Luke Kennard
|1,96
|29
|G
|Kobe Bufkin
|1,93
|22
|G
|Bronny James
|1,88
|21
|G
|Dalton Knecht
|1,99
|24
|G
|Nick Smith
|1,91
|21
|G
|Chris Mañon
|1,96
|24
|F
|LeBron James
|2,06
|41
|F
|Rui Hachimura
|2,03
|28
|F
|Jake LaRavia
|2,01
|24
|F
|Jarred Vanderbilt
|2,06
|27
|F
|Adou Thiero
|1,98
|21
|C
|Deandre Ayton
|2,11
|27
|C
|Jaxson Hayes
|2,12
|25
|C
|Maxi Kleber
|2,08
|34
|C
|Drew Timme
|2,08
|25
Time titular: Marcus Smart, Luke Kennard (Austin Reaves), Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton
Houston Rockets (2)
Ainda Kevin Durant, o Rockets está em busca de fazer história. Isso porque o time venceu os últimos dois jogos da série e pode empatar o confronto na volta a Houston. Desse modo, em busca da virada após perder os três primeiros jogos, a franquia pode alcançar algo que nunca aconteceu na NBA.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Amen Thompson
|2,01
|23
|G
|Josh Okogie
|1,94
|27
|G
|Reed Sheppard
|1,91
|21
|G
|Fred VanVleet
|1,83
|32
|G
|Aaron Holiday
|1,83
|29
|G
|Jae’Sean Tate
|1,96
|30
|G
|JD Davison
|1,85
|23
|G
|Tristen Newton
|1,96
|24
|G
|Isaiah Crawford
|1,98
|24
|F
|Kevin Durant
|2,11
|37
|F
|Jabari Smith Jr.
|2,11
|22
|F
|Dorian Finney-Smith
|2,01
|32
|F
|Tari Eason
|2,03
|24
|F
|Jeff Green
|2,03
|39
|C
|Alperen Sengun
|2,11
|23
|C
|Steven Adams
|2,11
|32
|C
|Clint Capela
|2,08
|31
Time titular: Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun
Onde assistir Lakers x Rockets pelos playoffs a NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 01/04/2026
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Local: Toyota Center, Houston
comentários