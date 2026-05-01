Onde assistir NBA playoffs hoje: Lakers x Rockets

Time de Los Angeles lidera série do Oeste por 3 a 2

Por
Reprodução / X

Saiba onde assistir ao Jogo 6 entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta sexta-feira (1). As equipes se enfrentam no Toyota Center, a partir das 22h30 (horário de Brasília).

Datas da série Lakers x Rockets

18/04: Houston Rockets 98 x 107 Los Angeles Lakers
21/04: Houston Rockets 94 x 101 Los Angeles Lakers
24/04: Los Angeles Lakers 112 x 108 Houston Rockets
26/04: Los Angeles Lakers 96 x 115 Houston Rockets
29/04: Houston Rockets 99 x 93 Los Angeles Lakers
01/05: Los Angeles Lakers x Houston Rockets 
03/05: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *

* Se necessário

Los Angeles Lakers (3)

Lakers tenta evitar uma virada histórica nos playoffs da NBA. Após abrir 3 a 0 na série, a equipe perdeu os últimos dois jogos para o Rockets. Desse modo, LeBron James e companhia viajam a Houston em busca da vitória para garantirem a classificação às semifinais.

PosJogadorAlturaIdade
GLuka Doncic2,0127
GAustin Reaves1,9627
GMarcus Smart1,9132
GLuke Kennard1,9629
GKobe Bufkin1,9322
GBronny James1,8821
GDalton Knecht1,9924
GNick Smith1,9121
GChris Mañon1,9624
FLeBron James2,0641
FRui Hachimura2,0328
FJake LaRavia2,0124
FJarred Vanderbilt2,0627
FAdou Thiero1,9821
CDeandre Ayton2,1127
CJaxson Hayes2,1225
CMaxi Kleber2,0834
CDrew Timme2,0825

Time titular: Marcus Smart, Luke Kennard (Austin Reaves), Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton

Houston Rockets (2)

Ainda Kevin Durant, o Rockets está em busca de fazer história. Isso porque o time venceu os últimos dois jogos da série e pode empatar o confronto na volta a Houston. Desse modo, em busca da virada após perder os três primeiros jogos, a franquia pode alcançar algo que nunca aconteceu na NBA.

PosJogadorAlturaIdade
GAmen Thompson2,0123
GJosh Okogie1,9427
GReed Sheppard1,9121
GFred VanVleet1,8332
GAaron Holiday1,8329
GJae’Sean Tate1,9630
GJD Davison1,8523
GTristen Newton1,9624
GIsaiah Crawford1,9824
FKevin Durant2,1137
FJabari Smith Jr.2,1122
FDorian Finney-Smith2,0132
FTari Eason2,0324
FJeff Green2,0339
CAlperen Sengun2,1123
CSteven Adams2,1132
CClint Capela2,0831

Time titular: Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun

Onde assistir Lakers x Rockets pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 01/04/2026
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Local: Toyota Center, Houston

comentários