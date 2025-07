Shaquille O’Neal: “Eu odeio Rudy Gobert”

O polêmico Shaquille O’Neal confessou o que muita gente sabia há algum tempo: ele não gosta de Rudy Gobert, pivô do Minnesota Timberwolves. Em seu podcast, O’Neal revelou que acha o francês superestimado. Não que tenha sido a primeira vez, aliás.

“Eu odeio Rudy Gobert“, disse Shaq. “Porque ele não merece ganhar contrato de US$250 milhões. Então, como ‘presidente da aliança dos pivôs’, se você ganha um salário muito alto, tem de jogar como um cara alto. É isso. Não deixe que jogadores baixos de Denver enterrar na sua cara”.

Shaquille O’Neal fala de um lance em que Gobert se estranhou com Christian Braun, do Denver Nuggets, em novembro de 2024. Na ocasião, Braun enterrou em cima do jogador de Minnesota, saiu comemorando e provocando. Então, o francês o pegou pelo pescoço e o empurrou. Após o jogo, ele explicou que não gostou do que houve depois da jogada.

“Ele enterrou na minha cara, foi o que aconteceu. Mas depois disso, eu não gostei. No entanto, eu o respeito. Foi um grande lance”, afirmou Rudy Gobert.

De acordo com O’Neal, Gobert não se impõe em quadra e, por isso, não leva o respeito de outros jogadores da NBA. Para Shaq, o pivô é o pior jogador da liga. Mas tudo isso tem uma explicação. Afinal, o quatro vezes campeão recebeu US$292 milhões em 19 anos de carreira. Enquanto isso, seu “rival” terá US$370 milhões no total quando seu acordo acabar, em 2027/28.

Shaquille O’Neal, em geral, costuma polemizar contra pivôs da NBA, especialmente Rudy Gobert. Foi assim com Dwight Howard, JaVale McGee, entre outros. Ele chegou a dizer, por exemplo, que Bol Bol é melhor do que Victor Wembanyama.

No entanto, com quatro prêmios de melhor defensor da NBA, Rudy Gobert tem uma chance de encerrar a carreira como um Hall da Fama. Embora não seja algo certo até aqui, o francês ainda deve jogar por mais alguns anos na liga. Então, com tal possibilidade, Shaq brincou.

“Se Rudy Gobert for eleito para o Hall da Fama, então eu vou usar um vestido para a cerimônia”, concluiu O’Neal.

Após 12 temporadas na NBA, Rudy Gobert foi ao All-Star Game três vezes, entrou nos times ideais de defesa outras oito, enquanto liderou a liga em tocos (2016/17) e rebotes (2021/22) uma vez cada. Em 2024/25, ele ficou com médias de 12.0 pontos, 10.9 rebotes e 1.4 bloqueios em cerca de 33 minutos por noite.

