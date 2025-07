Confira os jogadores com os maiores salários da NBA em 2025/26

O Jumper Brasil traz ao público um ranking dos jogadores que terão os maiores salários da NBA na próxima temporada. No levantamento feito pelo site consta o top 5 de vencimentos. No entanto, 11 atletas serão citados.

Dos jogadores mais bem pagos da NBA, em 2025/26, quatro são estrangeiros: Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e Karl-Anthony Towns. No entanto, o veterano Stephen Curry está no topo da lista, com um vencimento de quase US$60 milhões. Jokic e Embiid, aliás, fecham o top 3 dos maiores salários (acima dos US$55 milhões).

Já o maior cestinha da história da NBA, LeBron James, não aparece no ranking. Mesmo assim, o craque do Los Angeles Lakers vai receber um salário elevado (US$52,6 milhões). Nesta offseason, LeBron ativou a opção prevista em seu contrato e vai cumprir o último ano de vínculo com a equipe. Além disso, o veterano que vai para a sua 23ª temporada, é o atleta com o maior acúmulo de salários na história da liga: cerca de US$580 milhões, ao final da próxima campanha.

O mesmo vale para o MVP da última temporada, Shai Gilgeous-Alexander. Nesta offseason, o canadense assinou uma extensão de contrato recorde com o Okahoma City Thunder: US$285 milhões por quatro temporadas. O acordo faz história na NBA, pois garante o maior rendimento anual de um jogador em todos os tempos. No entanto, Shai só vai começar a receber os valores a partir de 2027.

Além disso, duas equipes – Boston Celtics e Golden State Warriors – possuem jogadores no top 10 de maiores salários da NBA. O campeão de 2024 tem Jayson Tatum e Jaylen Brown na lista, enquanto o time de San Francisco conta com Curry e Jimmy Butler entre os mais bem pagos da liga.

O Phoenix Suns, dono da maior folha salarial da liga, na última temporada, também estaria na lista, caso ainda tivesse Kevin Durant no elenco. Afinal, o veterano e Devin Booker estão entre os jogadores com maiores salários da NBA na próxima temporada. Mas nesta offseason, o time de Phoenix negociou o camisa 35 para o Houston Rockets.

Até o momento, o Cleveland Cavaliers terá a maior folha salarial da NBA em 2025/26, com US$224,6 milhões. Mas nenhum jogador da equipe aparece entre os cinco maiores vencimentos. Os atletas mais bem pagos do Cavs são Donovan Mitchell e Evan Mobley. Cada um deles vai receber US$46,4 milhões na próxima temporada.

Jogadores com os maiores salários da NBA em 2025/26

1- Stephen Curry (Golden State Warriors): US$59,6 milhões

2- Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Joel Embiid (Philadelphia 76ers): US$55,3 milhões cada

4- Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Golden State Warriors), Anthony Davis (Dallas Mavericks) e Jayson Tatum (Boston Celtics): US$54,2 milhões cada

8- Kevin Durant (Houston Rockets): US$53,3 milhões

9- Devin Booker (Phoenix Suns), Jaylen Brown (Boston Celtics) e Karl-Anthony Towns (New York Knicks): US$53,1 milhões cada

