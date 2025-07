Como Badauí diria, chegou a hora de recomeçar. O Milwaukee Bucks precisa da troca de Giannis Antetokounmpo para seguir em frente. A parceria, que dura mais de uma década, rendeu grandes frutos, mas tudo tem um fim. O time campeão de 2021 não existe mais, pois sobraram só Bobby Portis e ele. O atual elenco é ruim mesmo para o Leste, que está mais fraco para 2025/26.

Basta ver o que o Bucks tem além de Giannis Antetokounmpo. Na armação, o time já teve Jrue Holiday, depois Damian Lillard. Hoje, é Kevin Porter e Cole Anthony. Khris Middleton foi embora em troca por Kyle Kuzma. Por fim, Myles Turner é um pivô muito bom no ataque e pode ajudar. Mas se o assunto for defesa, aí é melhor esquecer.

Nos últimos anos, o Indiana Pacers foi um dos piores times da NBA em pontos sofridos no garrafão. O motivo? Turner, que levou um baile de todo mundo que enfrentou nos playoffs. Então, tudo o que o Bucks precisa fazer agora é se preparar para o futuro com a troca de Antetokounmpo.

Claro que para o torcedor não faz sentido, mas veja o elenco. Por mais que Giannis faça o milagre da multiplicação de pontos, o Bucks tem um grupo fraco. Tire o astro do time e verá que não passa de 20 vitórias. Simples assim.

Mas é bom entender que Giannis Antetokounmpo ainda não pediu troca ao Bucks. Apesar de não estar satisfeito com o atual elenco, ele ama a cidade, o ginásio, a direção. E é recíproco, pois ele já fez de tudo por Milwaukee. Mas ele quer ser campeão mais uma vez antes de deixar a NBA. E isso não vai acontecer na franquia tão cedo.

Não tem mais o que o Bucks faça em qualquer tipo de troca. Kuzma não vai valer um bom reforço, assim como Porter. Aliás, o armador pode ter bons números em 2025/26, mas é muito inconstante e tem um temperamento bem difícil.

Para quem não lembra, ele saiu do Cleveland Cavaliers após uma briga nos vestiários, causou problemas com colegas, foi para o Houston Rockets por uma escolha de segunda rodada. Depois, aprontou no Rockets, que o mandou para o Oklahoma City Thunder. Na sequência da troca, Porter foi dispensado, o Los Angeles Clippers ficou com ele por menos de um ano e o mandou em troca para o Bucks.

Ou seja, ele é um problema por onde passa. Dentro e fora de quadra. Então, se o Bucks vai depender de Porter, Kuzma e Turner para agradar Antetokounmpo, já começou muito errado.

Por que o Bucks mandaria Giannis Antetokounmpo em troca?

Aqui é simples. O time só terá Myles Turner sob contrato garantido para a agência livre de 2027. Como Giannis está com 30 anos, a direção do Bucks sabe que tem algo acontecendo na NBA. Afinal, será a offseason dos astros. Então, para se antecipar, Milwaukee deveria trocar o duas vezes MVP o quanto antes.

Se faz a troca até fevereiro, na trade deadline, vai restar apenas um ano de acordo garantido para Antetokounmpo. O time entra nas próximas campanhas com espaço em sua folha, escolhas de Draft, além de uma chance de recomeçar do zero com as próprias picks.

Não adianta ficar preso ao passado. O Bucks precisa da troca de Giannis Antetokounmpo para ter futuro. Do contrário, vai arrastar isso por longos dois anos até ele virar agente livre e sair sem deixar nada.

Se com o elenco que teve nos últimos três anos, o Bucks não passou da primeira rodada dos playoffs, não será com Giannis e seus novos amigos que vai fazer algo diferente. É só uma questão de lógica mesmo.

Claro que a gente gosta de um jogador que fica na mesma franquia por vários anos, mas se Antetokounmpo quer ser campeão, o Bucks só vai ter alguma mínima chance se conseguir agentes livres para 2027/28. Ou seja, vai mesmo deixar um jogador como ele perder mais dois anos por uma possibilidade aos 32?

É pouco. Bucks e Giannis sabem disso. É difícil de aceitar, recomeçar do zero, levantar e caminhar. Chegou a hora de guardar as boas lembranças e cada um seguir seu rumo. Depois, ele volta para encerrar a carreira.

